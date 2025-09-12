Umočila torbu u vodu punu boje, pa izvukla umjetničko djelo: 'Najzanimljvija stvar koju sam vidio'

Jeste li ikad zamišljali da posjedujete jedinstvenu torbu koja privlači poglede prolaznika i izaziva divljenje? Možda vam je za to potrebna samo voda i par kapljica boje, a možda ipak i veliki talent i vizija koje posjeduje umjetnica i TikTokerica @oneseven999.

Na svom profilu, @oneseven999 prikazuje fascinantan proces ukrašavanja platnenih torbi tehnikom oslikavanja u vodi. U posudu ispunjenu vodom pažljivo dodaje kapi raznih boja – jednu po jednu, miješajući ih dok se ne oblikuje željeni uzorak. Na prvi pogled to su tek apstraktne mrlje koje plutaju po površini vode, no kada torbu nježno uroni, događa se čarolija.

Nakon što je potpuno umoči, iz vode izvlači torbu na kojoj se ocrtava zadivljujući prizor – šuma, potočić, staza i zalazak sunca koji oduzima dah. Rezultat je prava mala umjetnička slika na platnu torbe, nastala iz igre boja i vode, ali i iz nevjerojatne preciznosti i umjetničkog talenta.

Oduševljenje njezinih pratitelja ne prestaje. Komentari ispod videa prepuni su divljenja.

"Ne mogu vjerovati! Ovo je najzanimljvija stvar koju sam vidio već jako, jako dugo! Odličan posao", napisao je jedan korisnik u komentarima.

"Ovo je toliko nevjerojatno. Baš si talentiran/a. Gledam te dok to radiš i još uvijek ne mogu vjerovati. Prekrasno je. Hvala ti puno što dijeliš svoj talent s nama", glasio je drugi komentar.

"Apsolutno nevjerojatno! Jedva sam čekao/la vidjeti kako će ispasti, a kad sam vidio/la koliko je prekrasno, ostao/la sam bez riječi. Toliko talentirano i kreativno", napisao je treći korisnik.

OneSeven svojim radom pokazuje kako i svakodnevni predmeti, uz malo mašte i puno talenta, mogu postati pravo umjetničko djelo koje nosimo sa sobom.

