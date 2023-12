Možda bi vašoj rutini njege kože dobro došao neobičan dodatak — sardine. Konzumiranje masne riblje konzerve čini kožu vlažnom i glatkom poput "stakla", kažu tiktokerice koje se kunu u ovu metodu, piše New York Post.

POGLEDAJTE VIDEO: Časna iz Dubrovnika učenike straši jogom: 'To je prizivanje vraga!' Smiju li katolici vježbati jogu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Katia je jedna od njih i otkrila je da tijekom ljeta jede sardine svaki dan za doručak "za savršenu kožu". Njeni pratitelji složili da taj trik pali.

"Kunem se da sam danas pojela limenku. Kad sam se pogledala u ogledalo pitala sam se 'odakle dolazi taj sjaj'", "Ja sam Portugalka. Srdele su naše tajno oružje… Cure koje ih ne mogu jesti iz konzerve trebale bi probati paštetu od srdela! Nevjerojatna je na kruhu", samo su neki od komentara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tiktokerica koja je sebe naziva "Vaša omiljena kraljica srdela", često hvali dobrobiti te ribe za zdravlje i ljepotu. Osim toga, nekoliko drugih influencera objavilo je kako jedu sardine za "staklenu kožu", pa je HuffPost odlučio tu teoriju ispitati s dermatologom i nutricionistom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedna porcija osigurava obilje omega-3 masnih kiselina

Nutricionista iz Kentuckyja, Amanda Nighbert, objasnila je kako sardine, hrana s visokim udjelom bjelančevina i niskim udjelom ugljikohidrata, daju tijelu zdrave masti i vitamine koji su također dobri za kožu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jedna porcija osigurava vam obilje omega-3 masnih kiselina, 30 do 70 posto vaših dnevnih potreba za vitaminom D, do 130 posto vaših potreba za B12 i 70 do 90 posto vaših dnevnih potreba za selenom", rekla je.

Objasnila je da se loše zdravlje kože može "uvelike poboljšati" promjenama u prehrani te je savjetovala ljudima da traže hranu bogatu vitaminima C, E, A, D, K i B te cinkom, selenom, kolagenom i omega-3 masnim kiselinama.

"U uobičajenoj porciji sardina, kalcij, kalij i magnezij su minerali u većim količinama koji izazivaju kliničku korist, dok su druge hranjive tvari prisutne u manjim, ali vrijednim količinama”, napisali su istraživači u studiji objavljenoj u travnju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za zdravlje kože nisu dovoljne samo sardine

Dr. Angela Casey, certificirana dermatologinja iz Ohija, primijetila je da su "masti i kolesterol važne komponente naše kože". "Prehrana je glavni igrač kada ispitujemo zdravlje kože i u postizanju određenih ciljeva u izgledu naše kože. Kada nemamo uravnoteženu prehranu, vodimo tešku bitku", kazala je.

Iako sardine mogu biti izvrstan dodatak prehrani, to nije sve što je potrebno za dobro zdravlje kože. "Važno je napomenuti da će poboljšanje zdravlja vaše kože najvjerojatnije zahtijevati više od dodavanja jedne određene namirnice vašoj prehrani", rekla je nutricionista Nighbert.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svakodnevno dodavanje sardina sigurno bi pomoglo popuniti praznine za važne hranjive tvari koje vam možda nedostaju. Ali da biste vidjeli najbolje rezultate, svoju prehranu morate promatrati u cjelini. Postoji mnogo namirnica koje možda često jedete, a koje čine vašu kožu nezdravom", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za ljude koji ne mogu konzumirati sardine, riba poput lososa, skuše i inćuna također je bogata omega-3 masnim kiselinama. Vegetarijanci mogu pronaći potrebne hranjive tvari za jačanje kože iz orašastih plodova i sjemenki kao što su orasi, chia sjemenke, sjemenke lana ili konoplje, kao i iz jaja (ako nisu alergični), maslinovog ulja i avokada.

Oni koji žele "staklenu kožu" također bi trebali izbjegavati nezdravu hranu poput šećera i prerađene hrane, kao i potencijalne alergene poput glutena, mliječnih proizvoda i jaja. Također bi trebali nositi kremu za sunčanje, ostati hidrirani, oprati lice i dobro se naspavati.