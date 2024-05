Ako ste primijetili sloj masnog tkiva ispod brade, koji je poznat pod imenom podbradak, to ne znači da trebate smršaviti. On može biti uzrokovan nizom različitih stvari, a ne samo debljanjem, piše The Sun.

Osteopatkinja iz Londona i direktorica klinike Back 2 Well-being Nadia Alibhai objasnila da se koža ispod brade može skupiti jer počinje gubiti elastičnost.

"Podbradak je uzrokovan dodatnim slojem masnoće koji se stvara ispod kože. Loše držanje može oslabiti mišiće vrata i brade što može pridonijeti pojavi podbratka s vremenom, jer okolna koža gubi elastičnost zbog neiskorištenosti mišića", rekla je stručnjakinja.

"Jedan od glavnih razloga zašto ljudi dobivaju podbradak zbog lošeg držanja je to što često gledaju u ekrane, kao i to što dugo vremena provode pogrbljeni", otkrila je.

Postoje vježbe kojima možete spriječiti i ispraviti pojavu podbratka.

1. Guranje čeljusti

Zabacite glavu unatrag i gledajte prema stropu. Obavezno gurnite donju čeljust prema stropu kako biste osjetili istezanje ispod brade i zadržite položaj deset sekundi.

Zatim opustite čeljust i vratite glavu u neutralni položaj.

2. Lavlje zijevanje

Smisao ove vježbe je širom otvoriti usta i isplaziti jezik što je više moguće, poput lava koji zijeva. Možda ćete se osjećati glupo dok to radite, ali to može biti izvrsna vježba za jačanje mnogih mišića na bradi, vratu i licu.

Ovu vježbu možete raditi sjedeći ili stojeći, ali pazite da vam je držanje opušteno.

Otvorite usta što je moguće šire te ispružite jezik koliko god možete. Mišići na vratu, bradi i čeljusti trebali bi se zategnuti. Gurnite jezik prema van deset sekundi i opustite se.

Ponovite ovaj postupak deset puta, prije nego prijeđete na drugu vježbu.

3. Istezanje jezika

isplazite jezik koliko god možete i podignite ga prema nosu, kao da pokušavate polizati njegov vrh.

Ostanite u tom položaju deset sekundi.

4. Istezanje vrata

Podignite glavu i gledajte prema stropu. Istovremeno pritisnite jezik prema nepcu. Držite deset sekundi i zatim otpustite.

5. Stiskanje lopte

Veličina lopte može biti u rasponu od 12 do 25 centimetara i trebala bi biti mekana da se može lako stiskati.

Najbolje je ovu vježbu izvodite sjedeći. Pazite da su vam leđa ravna, a ramena opuštena.

Stavite loptu ispod brade i bradom je gurnite ravnomjernim, čvrstim pokretom. Ponovite ovaj pokret deset do 30 puta.

6. Napućite usne

Sjednite s ravnim leđima i opuštenim ramenima. Zatim zabacite glavu unatrag i gledajte u strop.

Iz ovog položaja napućite usne kao da pokušavate poljubiti strop.

Usne bi vam trebale biti opuštene, ali dovoljno stisnute da osjetite kontrakciju s obje strane vrata.

