Učiteljica engleskog jezika Andrea Sciolaro (47) iz Floride u SAD-u, bila je pod stresom te je zbog toga jela ugljikohidrate i brzu hranu nakon što je njenoj najmlađoj kćeri Morgan, koja sada ima sedam godina, dijagnosticiran autizam 2018. godine, piše Wales Online.

Andrea je izgubila više od 50 kilograma nakon što je potpuno promijenila svoje prehrambene navike. Ona je zbog stresa jela većinom ugljikohidrate i brzu hranu te je imala više od 114 kilograma.

Zbog zabrinutosti za svoje zdravlje, majka dvoje djece počela je s režimom povremenog posta te je ostala u čudu kad su se kilogrami brzo počeli topiti.

Andrea je režim povremenog posta počela u siječnju prošle godine te je jela samo juhu od kostiju tri dana u tjednu. Preostale dane držala se dijete s malo ugljikohidrata i puno proteina. Kad je bila gotov s tom fazom prehrane, počela je jesti svaki dan, ali samo između 15 i 18 sati. Sada ima 65 kilograma i nosi konfekcijski broj 38.

Foto: Shutterstock

Osjeća se bolje nego ikad

"Post mi je promijenio život, osjećam se bolje nego ikad. Dok su mnoge dijete usredotočene na ono što ne jesti, post se usredotočuje na to kada biste trebali jesti te uključuje samo jedenje u određeno vrijeme", rekla je.

"Koža mi je ljepša, kosa izgleda bolje, svi moji bolovi su nestali. U početku je definitivno bilo teško, bila je to velika promjena, ali post me natjerao da donesem zdravije odluke, a brzina gubljenja kilograma olakšala mi je da ga se pridržavam", dodala je.

Kada je bila najteža, Andrea je imala izrazito nisko samopouzdanje. Rekla je da je redovito konzumirala ugljikohidrate, posebno svoju omiljenu azijsku hranu poput riže i rezanaca. Borila se održati korak sa svoje dvije kćeri Morgan (7) i Scarlett (9) te je odlučila sakriti svoje tijelo širokom odjećom.

Foto: Shutterstock

Andreina mlađa kći, koja ima autizam i koja nije uopće govorila, pokušala je pobjeći iz kuće, a ona je bila toliko troma i pretila da nije mogla trčati za njom. To iskustvo za Andreu bilo je traumatično te je odlučila nešto poduzeti.

Posta za resetiranje metabolizma

"Plakala sam tjedan dana, bila sam tako uzrujana. Moja težina je utjecala na moju sposobnost da se brinem o svojoj djeci. Shvatila sam da me to koči i nisam voljela biti u kupaćem kostimu ili izlaziti iz kuće. To je bila prekretnica i znala sam da se moram promijeniti", rekla je Andrea.

Ona je u svoju rutinu uvela jedan sat kardio vježbi, poput HIIT treninga (intervalni trening visokog intenziteta) tri do četiri puta tjedno. Zatim je započela produženi period posta kako bi resetirala metabolizam.

Andrea je, također, promijenila svoj odnos prema hrani. "Rečeno nam je da moramo jesti tri obroka dnevno, ali to nije nužno točno. Puno sam čitala i promijenila sam svoj odnos prema hrani. U trenucima kada sam bila gladna, bilo je teško, ali znala sam da se dobre promjene događaju."

"Um je ispred tijela, možete odlučiti dopustiti žudnjama vašeg tijela da vas kontroliraju ili možete napraviti izbor koji će vam dati željene rezultate. Srećom, moja obitelj je jako orijentirana na zdravlje pa su mi bili prava podrška. Želim biti uzor svojoj djeci i inspirirati ih da budu fit i zdravi. Čak je i moj muž smršavio i sviđa mu se kako sada izgledam!", istaknula je Andrea.

