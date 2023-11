Poljubiti nekoga s bradom može biti pomalo neugodno iz više razloga. Iako osjećaj bockanja može biti uznemirujući, dr. Muneeb Shah, koji je na TikToku poznat kao "Derm Doctor", je upozorio da postoji još jedan razlog zašto to može biti prilično neugodno, piše Daily Star.

Ako vaš dragi ima bradu, trebali biste dobro razmisliti prije nego ga prvi put poljubite. Dr. Shah je upozorio da bi brada mogla biti dovoljno dobar razlog da odbijete dečka, jer bi ljubljenje s njim moglo dovesti do nekoliko komplikacija.

Dr. Shah je kazao da ljubljenje s nekim tko ima bradu može biti problematično na mnogo načina. On je nedavno odgovorio na video jedne žene koja je rekla da je "poljubila tipa s bradom", a onda su joj na bradi iskočili crveni plikovi.

Upravo je to nadahnulo je poznatog liječnika da opomene muškarce da "očiste bradu". Ne morate je potpuno obrijati da biste bili poželjni, samo se trebate pobrinuti da je održavate čistom.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Brada može na sebi imati mnogo bakterija

Dr. Shah je rekao da brada na sebi može imati mnogo bakterija pa, kada netko trlja svoje lice o nju, to može izazvati sitne posjekotine na koži, a to može dovesti do razvoja infekcije.

Također možete završiti s nečim što se zove "impetigo", što u britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (HNS) opisuju kao stanje koje je "zarazno, ali obično nije ozbiljno", a uzrokuje nastanak crvenog osipa, koji obično možete liječiti antibiotskom kremom ili tabletama.

Dakle, ako želite poljubiti svog bradatog muškarca, najbolje je provjeriti je li mu brada čista prije nego što to napravite. Higijena je ključna. No, zapravo postoje neke prednosti brade, primjerice dobro dođe za grijanje lica tijekom zimskih mjeseci.

Dr. Karan Raj također je otkrio da je jedno istraživanje lica u bolnici otkrilo da su ljudi s bradom zapravo čišći od onih glatko obrijanih te imaju mekšu kožu. Brada, također, može smanjiti rizik od opeklina od sunca i raka kože, iako biste i dalje trebali nositi kremu za sunčanje kada je vani vruće.