Znoj je normalna pojava kod svih ljudi, ali kod mnogih je ono vrlo frustrirajuća, ponajviše kada na odjeći ostaju fleke. Tada dolazi do pojave srama da ne bi netko drugi primijetio to, iako je to rijedak slučaj.

U tim trenucima ljudi se krenu još više znojiti zbog srama i to postane nezaustavljivi krug. Međutim, postoje tri stvari koje vam itekako mogu spriječiti fleke od znojenja.

Puder za bebe

Puder za bebe stavite na područje gdje vam je nastala fleka te ga lagano ispeglate preko toga. Puder predstavlja barijeru koja ne dozvoljava flekama da nastaju. Ovakav postupak ponavljajte prije svakog oblačenja i fleka neće biti.

Foto: Shutterstock

Tuferi

Tufere zalijepite na majicu, na području ispod pazuha. Oni će upiti potpuno sav znoj pa je nemogući nastanak fleke.

Foto: Shutterstock

Pamučne potkošulje

Pamučnu potkošulju nosite ispod bilo kakve majice, a ona odlično upija znoj te štiti majicu od fleka.

Foto: Shutterstok

