Kovrčava kosa, kako ona prirodna, tako i 'trajna' napravljena kod frizera, traži posebnu njegu, a kao što mnoge dame znaju, u pitanju je rutina koja traži vrijeme, strpljenje i nije ju uvijek lako održavati. Srećom, postoji netko tko ima odlične savjete, a uz to je i pravi užitak za oči.

Orlando James popularnost je stekao na TikToku, a njegove video uratke o njezi kose i lica prati više od 1,7 milijuna pratitelja. Međutim, 32-godišnji Paragvajac nije samo zgodan, već i talentiran te marljiv. Uspjeh mu nije došao slučajno niti preko noći, već uz puno marljivog truda i samostalnog rada.

Simpatični Orlando ispričao je u intervjuu za Canvas Rebel kako su njegovi roditelji, kako i mnogi roditelji, željeli da upiše fakultet i nađe stabilan posao, osnuje obitelj. Većinu toga je, kaže, učinio, jer se bojao biti ono što je želio biti.

"Završio sam fakultet, uzeo malo vremena da shvatim život nakon školovanja. Radio sam 3-4 honorarna posla u razdoblju od tri godine, u baru, u teretani, trenirao djecu nogomet, mnogo različitih stvari da se prilagodim na posao od 9 do 5. Na kraju sam rekao, mogao bih probati. Počela sam raditi za agenciju za zdravstvenu njegu, kao regruter za kućnu njegu. Smiješno kako sam dobio posao s punim radnim vremenom i osjećao se kao neuspjeh. Sebi. Moji su roditelji bili sretni", ispričao je.

Na kraju je ipak dao otkaz i preselio u Atlantu gdje se želio baviti modelingom.

Godine marljivog rada

"Nije išlo. Bankrotirao sam. Ali upoznao sam ljude, radio sam stvari za koje nisam mislio da ću ih raditi: počeo sam glumiti, postojala je magija", kaže Orlando.

Ipak, uspjeh nije ostvario pa se vratio kući. Roditelji su mu, srećom, pružali podršku u pronalasku drugog stalnog posla. Međutim, sudbina je htjela drugačije…

"U vrijeme pandemije uključio sam se na TikTok. Iskreno, nisam to htio. Imao sam poludobru stvar u modeliranju, predstavljanju sebe. Imao sam malo sljedbenika, možda 14 tisuća. Koristio sam TikTok nekoliko tjedana, a onda sam prestao, mislio sam da mogu učiniti nešto bolje. Vratio sam se tome nakon dva tjedna, bio sam odlučan naučiti koristiti aplikaciju. Dnevno sam na to trošio 4 do 5 sati. Ostalo je povijest", ispričao je simpatični Orlando koji još uvijek smatra da ovo nije ni blizu onoga gdje želi biti, ali je na dobrom putu.

Priznaje da se nije imao namjeru baviti modelingom ili snimati videa, iako su mu mnogi na fakultetu govorili da bi trebao biti model. S vremenom, počeo je snimati fotografije kao i ostali modeli te shvatio da voli biti ispred kamere.

"Naučio sam poze, kutove, i kosa mi je rasla. Kako je moja platforma rasla, počeo sam raditi s lokalnim tvrtkama za proizvodnju odjeće. To se pretvorilo u rad s kozmetičkim/frizerskim tvrtkama i naposljetku sam zaradio nešto novca od toga. Bila je tu gomila pokušaja i pogreški", prisjeća se Orlando, koji je nakon dvije i pol godine marljivog rada na svom TikTok profilu stekao ogroman broj sljedbenika.

Želi roditelje učiniti ponosnima

"Radio sam s nekima od najvećih imena u beuaty industriji, putovao, osigurao peteroznamenkaste ponude za videa. Imam liniju odjeće, brend za fitness koji razvijam, a u veljači ću pokrenuti tečaj digitalnih medija koji će pomoći onima koji žele učiti, rasti ili čak započeti svoje putovanje na društvenim mrežama razvijanjem svoje marke", kaže Orlando koji je sve to naučio raditi sam.

Tajnu uspjeha, smatra, duguje tome što je ostao autentičan.

"Stvar s internetom je takva da kad se jednom pokažete vani, vani ste. Moraš imati debelu kožu. Jer koliko god ljudi usrećio, uvijek će postojati netko tko ne želi vidjeti tvoju pobjedu. Nikad nisam dopustio da me to smeta. Shvatio sam da će me pravi ljudi slijediti sve dok sam ja i pojavljujem se", kaže zgodni Paragvajac kojem je, kako kaže, najveća želja na kraju dana učiniti svoje roditelje ponosnima.

"Želim svojoj mami kupiti kuću. Čuti kako moj tata kaže da je ponosan na mene. Da više ne moraju raditi. To je stvarno to. Moja mama je moj najbolji prijatelj, ona je moja stijena. Ona zaslužuje sve i to ću joj dati, zaključuje Orlando.