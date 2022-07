Ova umjerenost muškosti zapravo daje prednost u reprodukciji, budući da dopušta više genetskog i energetskog ulaganja u ukrasne značajke. Drugim riječima, mora postojati kompromis između ljepote i veličine spolnog organa.

Velika seksualna konkurencija dovela je do razvoja niza "seksualnih ukrasa" među primatima. To uključuje rubove lica orangutana, pretjerane nosove proboscis majmuna pa čak i brade muškaraca, a sve je to dizajnirano kako bi privuklo ženke.

Veza majmuna i muškaraca

Autori studije tražili su vezu između ovih zavodljivih ukrasa i veličine testisa kod 103 različite vrste primata, uključujući ljude i otkrili su da su primjerci impresivnijeg izgleda obično imali kontrahirane testise.

Kao objašnjenje, istraživači sugeriraju da pojedinci koji su u stanju nadmašiti svoje suparnike zbog svoje fizičke privlačnosti ne trebaju toliko ulagati u proizvodnju sperme. S druge strane, ružniji primati vjerojatno će imati manje prilika za parenje, što znači da moraju biti spremni ispustiti veliki broj spermija kako bi povećali šanse za oplodnju.

Ipak, dobar izgled nije jedini preduvjet za osiguranje prava na parenje, a mišićavost je često jednako neophodna kada se radi o natjecanju za ženke. Pojedinci s većim oružjem, kao što su očnjaci, imaju bolje šanse za seks, pa logika nalaže da bi sličan kompromis trebao biti prisutan između očnjaka i testisa.

Zanimljivo otkriće

Međutim, istraživači su otkrili suprotno jer su primjerci s najvećim očnjacima obično imali i najveće testise. Iako nemaju konačnog objašnjenja za to, autori sugeriraju da razvoj velikih testisa zahtijeva mnogo manje genetskih ili energetskih ulaganja od održavanja atraktivnih karakteristika.

Autor studije Stefan Lüpold sa Sveučilišta u Zürichu objasnio je: "Razrada ukrasa dolazi nauštrb veličine testisa i proizvodnje sperme. Ukratko, najupadljiviji mužjaci imaju najmanje testise.”

Slično tome, muškarci s najskupljim automobilima također imaju tendenciju biti najmanje 'obdareni'.