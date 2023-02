Jedna profesionalna kozmetičarka iz SAD-a otkrila je koju tehniku depilacije bikinija nikada neće raditi unatoč tome što je klijenti stalno traže.

Tamar često dijeli savjete i trikove za depilaciju voskom sa svojih 44.000 pratitelja na TikToku.

Ovaj zahtjev odbija

Uz video je napisala: "Sljedeći put me netko pita da mu stavim inicijale na stidne dlake, neka im to netko drugi napravi. Nikada više to neću napraviti, a kladim se da se tako osjećaju i umjetnici koji prave tetovaže."

Video je od tada postao viralan s više od 17 tisuća pregleda. Jedna je osoba komentirala: "O moj Bože! Bar tvoj posao nikad nije dosadan, tako se čini", a Tamar je na to odgovorila: "Doslovno nikad nije isti dan."

Savjet za prvu brazilsku depilaciju

Profesionalna kozmetičarka je također otkrila neka od uobičajenih pitanja koja joj postavljaju žene koje nisu svjesne da će se prvi put depilirati bikini voskom. Mnoge žene upozoravaju Tamar da imaju hemoroide, da su krupne ili da imaju menstruaciju. No, kozmetičarka je otkrila da profesionalce nije briga.

"Ovo je mjesto gdje se sva tijela poštuju i pozdravljaju", napisala je u objavi.

Još jedna profesionalna kozmetičarka otkrila je na TikToku što želi da klijenti učine prije nego što sjednu na stolac. Jessica Erin pričala je o svom iskustvu s depilacijom brazilskim voskom, gdje se uklanja većina dlačica osim "trake" na stidnim dlakama. S obzirom na prirodu tretmana, Jessica kaže da može prepoznati kada se ljudi nisu dobro obrisali nakon odlaska na WC. Nastavila je: "Da, vidim hemoroide. To je potpuno normalno. Često tamo naiđem na male kuglice od toaletnog papira i kakicu. Ovo možete izbjeći korištenjem toaleta prije nego što uđete, korištenjem toaletnog papira, piše The Sun.