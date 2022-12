Mnoge djevojke i žene se farbaju kod kuće bez ikakvih reakcija na boju za kosu, ali 19-godišnja Luisa, model i studentica, probudila se 16. prosinca i rekla da joj je čelo natečeno i da je tjeme jako svrbi.

Unatoč kožnim reakcijama nije htjela razmišljati o tome.

Posljedice običnog farbanja kose

Međutim, sljedeći dan, Luisina reakcija postala je znatno gora pa je na društvenim mrežama rekla: “Ujutro sam se probudila s tekućinom koja mi je izlazila iz tjemena, a sljedeći dan sam se probudila s toliko natečenim licem da nisam mogla otvoriti jedno oko. Osjećala sam se jako neugodno i kao da imam veliki pritisak na glavi. Lice mi je postalo veće. Bila sam nervozna, boja mi je deformirala lice."

Luisa je tvrdila da je kutija boje za kosu, ne spominjući naziv marke, izazvala popis simptoma nakon što ju je upotrijebila ranije ovog mjeseca. Ipak, dodala je da je boju za kosu koristila prije bez ikakvih problema.

Tri dana nakon nanošenja boje, Luisa je otišla liječnicima koji su joj rekli da ima alergijsku reakciju na amonijak koji se nalazi u boji. Amonijak se koristi u bojama za kosu jer otvara sloj kutikule, omogućujući molekulama boje dublji pristup vlasi.

Moglo je biti još gore

Luisa je rekla: “16. prosinca odlučila sam obojiti kosu, svatko tko me poznaje, zna da to radim godinama. Imala sam unakaženo lice uzrokovano bojom za kosu, nikad nisam imala takvu reakciju. Dva dana nakon farbanja kose, probudila sam se s tekućinom koja je izlazila iz tjemena, a sljedeći dan s licem natečenim do te mjere da nisam mogla otvoriti jedno oko. Pogledala sam se u ogledalo i sve što sam mogla učiniti bilo je plakanje."

“Prema riječima liječnika, da sam kasnije došla do bolnice, učinci alergijske reakcije mogli su biti još gori. Smogla sam hrabrosti pokazati kako sam na kraju izvukla lekciju, ovo ne bih nikome poželjela. Budite oprezni s vrstom proizvoda koje koristite. 48-satni test alergije koji preporučuju proizvođači nije uvijek dovoljan", dodala je, piše The Sun.