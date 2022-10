Žene s velikim grudima vjerojatno muku muče pokušavajući učiniti da im one izgledaju lijepo bez grudnjaka. Za one koji žele nositi majice bez naramenica ili haljine otvorenih leđa ključno je pronaći trik koji će im pomoći da se osjećaju udobno i da im je poprsje podignuto, piše The Sun.

TikTokerica Kels Stone na svom je profilu podijelila trik sa samoljepivom vrpcom koji bi trebao pomoći svim damama s velikim grudima da im one dobro izgledaju.

"Ovako ja zalijepim svoje cure. Ne znam koliko smijem ovdje otkriti, no moje su poprilično velike. Ovo pomaže svaki put kad želite nositi preslatke komade bez naramenica ili otvorenih leđa, a ne želite da vam se grudi objese jer ne možete nositi grudnjak", rekla je.

Kels je objasnila da obično nosi široke majice jer se srami svojih velikih grudi. "Ali ove godine sam rekla 'Ne. Naučit ću kako to učiniti'. Nadam se da će vam ovo pomoći", istaknula je.

Kels je pokazala kako stavlja vrpcu preko crnog trikoa. "Koristila sam samo ovu vrpcu s Amazona, a dolazi s uputama i YouTube videom. Provela sam sate na YouTubeu, a zatim se usavršila metodom pokušaja i pogreška", rekla je.

'Čarobna' ljepljiva traka

Kels je naglasila važnost korištenja malih jastučića koji dolaze u pakiranju, a smjeste se ispod trake tako da kad je strgnete, ne potegne kožu i ne boli kao vrag.

Kels je uzela dugački komad trake koji je prethodno izrezala i objasnila je da ne otrgne cijelu podlogu odjednom jer bi se stvorio ljepljivi nered.

"Uhvatite ovo s trakom i postavite je ovdje", rekla je, lijepeći traku pored svoje dojke. "A onda, dok odljepljujete poleđinu, postavljate traku."

Počela je povlačiti traku do ispod grudi. "Cilj je da vam traka prođe ispod. Evo vidite kako se dojka već malo podiže, a onda je omotajte", kazala je, a onda je ponovila cijeli postupak na drugoj dojki.

Kels je na koncu imala besprijekorno podignute grudi, a traka se neće vidjeti ispod odjeće. "Ako imate zaista velike grudi, možete ovo napraviti s dvostrukom vrpcom. Nadam se da će vam ovo pomoći", kazala je.