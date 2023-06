Dok se statistika često koristi za usporedbu prihoda, životnog standarda pa čak i cijena namirnica, pojavio se novi popis 80 zemalja u svijetu s prosječnom veličinom grudi, i to netom nakon što je objavljena ažurirana karta svijeta prema veličini penisa, a o kojoj smo pisali OVDJE.

Hrvatice zauzele dobru poziciju

Istraživanje je pokazalo da su Norvežanke na vrhu ljestvice s prosječnim grudima veličine C i D, dok su one iz Vijetnama imale najmanje. Amerikanke i Britanke zauzele su četvrto i peto mjesto u ukupnom poretku s grudima veličine C. Hrvatice su na 19. mjestu s veličinom B, a ostale zemlje iz regije se nisu našle na popisu. Australke su na 20. mjestu u svijetu s prosječnom veličinom grudi B.

Na drugom kraju ljestvice su da žene u Vijetnamu s najmanjom veličinom grudi i BMI sveukupno - AA. Slijede Bangladeš, Kambodža, Nepal i Demokratska Republika Kongo, gdje su veličine grudnjaka također najčešće bile AA. Također je poznato da te zemlje imaju puno niže stope BMI od mnogih zapadnih zemalja.

Visoka stopa pretilosti je ključ

Istraživači su rekli da zemlje s višom stopom pretilosti obično imaju veće grudi. No postojala je i poveznica s lokalnim bogatstvom, pri čemu je manje vjerojatno da će žene iz siromašnijih zemalja investirati u grudnjak koji im pristaje.

Do podataka su došli njemački istraživači koji su proučili desetke istraživanja iz više od 80 zemalja. Izvukli su podatke o veličini košarice koju koriste tisuće žena u različitim zemljama. Rezultati su zatim pretvoreni u standardni američki sustav veličine kako bi se omogućila usporedba među nacijama. U svijetu se koristi oko šest drugih sustava veličine grudi.

Istraživači su također prikupili podatke o prosječnom indeksu tjelesne mase (BMI) za žene u svakoj zemlji kako bi im omogućili rangiranje zemalja s istom veličinom košarica. Zemlje s višim BMI-om smatrale su se vodećima u svojoj kategoriji. Istraživači s worlddata.info komentirali su popis: "Sve u svemu, zapanjujuće je da se povećanje grudi često pojavljuje u zemljama u kojima je pretilost također problem."

Također su rekli da u nekim zemljama veličina ženskih košarica nema mnogo veze s veličinom grudi. "Najčešći razlog za to je taj što žene često nose premali grudnjak. To je zbog financijskih razloga, posebno u siromašnijim zemljama. U razvijenijim zemljama, žene češće koriste usluge specijaliziranih trgovina, što rezultira i odgovarajućim dimenzioniranjem veličina odjeće", piše Daily Mail.