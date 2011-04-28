Modni trendovi sa zagrebačkih ulica
Proljeće sa sobom donosi čitavu lepezu modnih trendova, a većina Zagrepčanki ovih dana nosi kombinaciju vječnog trapera, tenisica, balerinki, prugica i balonera.
Promjenjivo proljetno vrijeme može zavarati, pa budite spremni i na izuzetno visoke temperature, ali ne spremajte još topliju odjeću. Najidealnije rješenje su baloneri, ali u obzir dolaze svijetle boje i puderaste note. Tamne boje zaboravite do jeseni.
Sivkasti, bež ili ružičasti baloner, na traperice, kratke hlače ili tajice – sasvim je svejedno, a dobro se slaže s tenisicama, balerinkama i cipelama na visoku petu.
Ah, traper! Opet je prisutan, i to u ogromnim količinama. Trapezice, poderane traperice mrkva-kroja, različiti modeli jaknica, od klasičnih i sportskih pa do kratkih i nakićenih...
Svaka
Traper za odlazak na posao, za poslijepodnevne šetnje i večernje izlaske. Na vama je da izaberete želite li seksi, sportski ili
Baš kada smo pomislili da će se mnoge štovateljice mode teškom mukom oprostiti od čizama, gradske su ulice preplavile tenisice i balerinke.
Ima ih u toliko varijanti, boja, modela... da je uistinu teško imati samo jedan par. Nose se uz kratke hlače, suknje, tajice... i pravi su izazov za one koji vole pokazati koliko su maštoviti kada je
U posljednje vrijeme mornarski je stil naišao na mnoge modne poklonike, no ovaj put pažnju ćemo posvetiti samo prugicama, koje će se, po svemu sudeći, i nadolazeće sezone nametnuti kao apsolutni
