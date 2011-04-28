Modni trendovi sa zagrebačkih ulica

Promjenjivo proljetno vrijeme može zavarati, pa budite spremni i na izuzetno visoke temperature, ali ne spremajte još topliju odjeću. Najidealnije rješenje su baloneri, ali u obzir dolaze svijetle boje i puderaste note. Tamne boje zaboravite do jeseni.

Sivkasti, bež ili ružičasti baloner, na traperice, kratke hlače ili tajice – sasvim je svejedno, a dobro se slaže s tenisicama, balerinkama i cipelama na visoku petu.

Ah, traper! Opet je prisutan, i to u ogromnim količinama. Trapezice, poderane traperice mrkva-kroja, različiti modeli jaknica, od klasičnih i sportskih pa do kratkih i nakićenih...

arti-201103230593006 Svaka fashionistica ima barem jedan odjevni predmet od trapera za svaku sezonu, a koji nadmašuje sve ostale odjevne predmete kada su u pitanju iskoristivost i mogućnost kombiniranja.

Traper za odlazak na posao, za poslijepodnevne šetnje i večernje izlaske. Na vama je da izaberete želite li seksi, sportski ili casual look . Uz traper, koji je idealan za stilske igre, transformacije su uvijek moguće.

Baš kada smo pomislili da će se mnoge štovateljice mode teškom mukom oprostiti od čizama, gradske su ulice preplavile tenisice i balerinke.

Ima ih u toliko varijanti, boja, modela... da je uistinu teško imati samo jedan par. Nose se uz kratke hlače, suknje, tajice... i pravi su izazov za one koji vole pokazati koliko su maštoviti kada je outfit u pitanju.

U posljednje vrijeme mornarski je stil naišao na mnoge modne poklonike, no ovaj put pažnju ćemo posvetiti samo prugicama, koje će se, po svemu sudeći, i nadolazeće sezone nametnuti kao apsolutni must have .

