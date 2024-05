Keratinsko ravnanje kose sve je popularnije posljednjih godina. Tretman djeluje tako što izravna kosu i spašava vas da je uništavate peglom ili fenom.

Tako se i jedna djevojka iz Tunisa odlučila na taj korak, no tretman joj je napravio samo veće zlo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Djevojka je pretrpjela akutno oštećenje bubrega čak tri puta tijekom dvije godine nakon rutinskih odlazaka kod frizera.

Istaknula je i kako ranije nije imala zdravstvenih problema, ali nakon tretmana dobila je jake bolove u leđima i temperaturu te je imala napadaje povraćanja i proljeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstok

Na keratinsko ravnanje kose odlazila je u srpnju 2020., travnju 2021. te lipnju 2022. godine, a tijekom svakog posjeta salonu, osjećala je peckanje na glavi.

Liječnici tvrde da je jedan od proizvoda koji je korišten za tretman kose, izazvao oštećenje njezinih organa, piše The Sun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koja kemikalija joj je naštetila?

Otkrili su da je imala povišenu razinu keratina u krvi, a to je znak da joj bubrezi ne rade. Osim toga, imala je i krv u mokraći, no nije pokazivala druge znakove infekcije. Međutim, djevojci su se, nasreću, bubrezi vratili u normalu i oporavili se.

Foto: Shutterstock

Prema The New England Journal of Medicine, za tretman njezine kose, koristila se krema koja sadrži kemikaliju zvanu glioksilna kiselina. Autori studije tvrde da se kiselina apsorbivala kroz njezinu kožu i stigla do njezinih bubrega te se razgradila i prouzrokovala oštećenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Derivati glikolne kiseline sadržani u proizvodima za ravnanje kose mogu se apsorbirati kroz kožu i metabolizirati u oksalat u jetri, što dovodi do nefropatije kalcijum oksalata", napisali su.

Foto: Shutterstock

U slučaju ove djevojke, ovi tretmani su sadržavali toksičnu kemikaliju formaldehida koji su zabranjeni u Europi i Velikoj Britaniji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smatra se kako je glioksilna kiselina bolji izbor za proizvode za ravnanje kose. Međutim, nedavna studija tvrdi kako i nije baš najsjajnija.

POGLEDAJTE VIDEO: Prošlo je pet godina od stravičnog požara u Notre-Dameu, a već je skoro obnovljena