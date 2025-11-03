Dermatolozi o fenomenu 'jesenskog lica': 'Koža je posebno osjetljiva, držite se ovih koraka'

Kožu lica ne isušuju samo sunčani i suhi mjeseci u godini, već i jesenska sezona tijekom koje je izlažemo temperaturnim razlikama pri izlasku iz prostorija sa zagrijanim unutarnjim zrakom na svjež vanjski zrak, gdje nas mogu dočekati oštar vjetar i niske temperature.

Dermatolozi taj fenomen sve češće nazivaju "jesenskim licem". Dr. Derek Phillips, dermatolog i glasnogovornik Britanske zaklade za brigu o koži kaže da je uzrok u stanju gornjega, vanjskog i zaštitnog sloja kože, odnosno barijere koja čuva vlagu i štiti epidermu.

Epiderma je pokrivena emulzijom vode i lipida (masnoća), koja se još naziva i hidrolipidni film.

Koža lica je tijekom jeseni i zime izložena čestim promjenama između suhoga unutarnjeg zraka i hladnoga vanjskog zraka, što uzima danak i može je učiniti sušom nego u ljetnom razdoblju, uzrokujući njezino perutanje, podsjećaju njemački dermatolozi.

Prilagodite njegu lica jeseni

Stoga kad zahladi i kada koža lica počne gubiti vlagu, bilo bi korisno prilagoditi rutinu njege godišnjem dobu, a za to postoji nekoliko načina, počevši od korištenja učinkovite kreme za lice.

Počnite koristiti bogatiju kremu. Umjesto laganih losiona, pronađite hidratantnu kremu koja sadrži lipide, ceramide, shea maslac i prirodna ulja. Ovi sastojci jačaju kožnu barijeru i pomažu joj da zadrži vlagu.

Pojačajte hidrataciju. Sastojci poput hijaluronske kiseline ili skvalana omogućuju koži intenzivnu hidrataciju i pridonose u sprečavanju svrbeža kada je posrijedi suha ili vrlo suha koža.

Odlučite se za nježno čišćenje kože. Blagi balzam ili sredstva za čišćenje na bazi ulja nježni su prema koži i sprečavaju dodatnu iritaciju. U ovo doba godine možda biste trebali smanjiti i dubinsko čišćenje, kao i piling lica.

Budite ustrajni. Dermatolozi smatraju jesen idealnim razdobljem za redovitu, intenzivnu njegu kože, jer je ona posebno osjetljiva tijekom ovoga godišnjeg doba.

Ne zaboravite stalno biti hidrirani jer konzumiranje puno vode hidrira vašu kožu i iznutra.

Ne zaboravite ni UV zaštitu. Čak i ujesen neophodno je na kožu lica nanijeti kremu za sunčanje s odgovarajućim SPF faktorom, posebno tijekom duljeg boravka na otvorenom.

Vodite računa o razini vlage u zatvorenom prostoru u kojemu najviše boravite. Ovlaživač zraka može pridonijeti dovoljnoj količini vlage u zraku, ali ga je potrebno redovito održavati i čistiti kako bi se izbjeglo da postane leglo klica.

