Ima 102 godine, a pogledajte joj lice: Baka otkrila kako usporiti starenje i postala hit

Deborah Szekely ima 102 godine i radi tri dana u tjednu. Kondiciju i mladolikost pripisuje svom načinu života.

Deborah radi tri dana u tjednu u lječilištu u Baji Californiji u Meksiku, koje je osnovala sa suprugom 1940. godine i ne planira stati sve dok se god osjeća sposobno, kazala je svojevremeno za CNBC. Njoj se, također, koža na licu nije objesila, već djeluje elastično i hidratizirano.

Deborah je za Business Insider otkrila da ne troši stotine dolara za pomlađivanje, već svoju zdravu kožu pripisuje životnom stilu i nekoliko jednostavnih proizvoda za njegu kože.

"Sve zasluge pripisujem adekvatnoj prehrani i redovitoj tjelovježbi. Vrlo je važno nastaviti se kretati. Čak i sada, sa 102 godine, hodam oko kilometar i pol svaki dan", kazala je.

Deborah je rekla da jede uglavnom "svježu, zdravu hranu" te da misli da je to pridonijelo njenom blistavom tenu i glatkoj koži. Ona ne jede visoko prerađenu hranu koja sadrži više od tri sastojka. Krema za sunčanje najbolji je način za sprječavanje starenja kože.

Borba protiv bora s kremom za sunčanje

Deborah, također, ima jednostavnu dnevnu rutinu njege kože. "Ovo je moja tajna: morate temeljito očistiti svu šminku s lica prije spavanja", rekla je. Ona za zdravu kožu i blistav ten preporučuje nanošenje kreme za sunčanje. Deborah svaki dan na svoje lice stavlja hidratantnu kremu koja sadrži kremu za sunčanje.

Dr. Derek V. Chan, američki certificirani medicinski i kozmetički dermatolog rekao da je krema za sunčanje "daleko najvažniji dio" anti-age rutine njege kože. Korištenje kreme za sunčanje sa zaštitnim faktorom 30 ili više svaki dan može pomoći u zaštiti od učinaka starenja ultraljubičastog svjetla, rekao je.

Pregled studija iz 2020. objavljen u časopisu The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology sugerirao je da prehrana bazirana na cjelovitim namirnicama i biljkama može spriječiti starenje kože. Autori tvrde da bi to moglo biti zato što smanjuje broj kancerogenih tvari koje ljudi unose i produljuje telomere, DNK sekvence na krajevima kromosoma koje se skraćuju tijekom vremena i uzrokuju markere starenja na staničnoj razini.

Istraživanje objavljeno 2023. godine u časopisu Cosmetics pokazalo je da dobra prehrana, tjelesna vježba i dovoljno sna mogu pomoći zdravlju kože kako starimo. Istraživanja, također, pokazuju da na starenje kože utječu geni.

