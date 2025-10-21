Liječnik zagovara popularnu metodu uspavljivanja: 'Ovo mi je promijenilo život'

Problemi s uspavljivanjem sve su češći i pogađaju velik broj ljudi. Mnogi se žale da su tijekom dana umorni, ali čim legnu u krevet, ne uspijevaju zaspati. Riječ je o čestim poteškoćama koje uključuju teškoće s usnivanjem, često buđenje usred noći ili nesanice.

Prema studiji iz 2022. godine, čak 71 posto stanovnika Velike Britanije ne spava dovoljno, a glavni uzroci su tjeskobne misli, neredovit ritam spavanja te prekomjerna izloženost ekranima.

Metoda koja pomaže kod uspavljivanja

Srećom, postoje različite metode koje mogu pomoći u rješavanju problema s nesanicom, a jedna od njih je tzv. "kognitivno usporavanje". Ovu tehniku zagovara dr. Arthur Joustra, specijalizant pedijatrije u britanskom Nacionalnom zdravstvenom sustavu (NHS), koji kaže da mu ova metoda pomaže pomaže da zaspi u samo nekoliko minuta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Kognitivno usporavanje je tehnika koja mi je promijenila život. Na ovaj način sam naučio zaspati u roku od nekoliko minuta, unatoč tome što često radim noćne smjene i kronično sam umoran", ističe dovaj mladi liječnik.

Tehnika kognitivnog usporavanja razvijena je kao način odvraćanja pažnje mozga od tjeskobnih misli koje često ometaju uspavljivanje. "Cilj je izvući mozak iz anksioznog stanja 'borbe ili bijega' koje uzrokuje ubrzane misli. Tehnika odvraća vaš mozak od toga, dajući mu do znanja da je siguran i da može zaspati'', objašnjava. Time se prekidaju mentalni procesi poput evaluacije i planiranja, dopuštajući umu da se opusti i pripremi za odmor, piše LADbible.

Kako primijeniti tehniku uspavljivanja?

Postoji nekoliko načina za izvođenje kognitivnog usporavanja, no princip je uvijek isti: stvaranje niza nepovezanih slika ili riječi u umu kako bi se prekinuo logičan ubrzan tijek misli.

Metoda dr. Arthura

On preporučuje jednostavan pristup koji mu pomaže da zaspi u nekoliko minuta. "Sjetite se potpuno nasumične riječi i vizualizirajte ono što ona predstavlja", savjetuje.

"Nakon toga, smislite drugu riječ koja počinje posljednjim slovom prethodne'', objašnjava liječnik. Primjerice, ako počnete s riječju "slon", koja završava na "n", sljedeća riječ može biti "nosorog", koja završava na "g" pa zatim "gitara" i tako dalje. Važno je da su riječi i slike koje vizualizirate neutralne i ne izazivaju emocionalne reakcije.

Alternativna metoda

Kognitivni znanstvenik dr. Luc Beaudoin, koji je razvio ovu tehniku, predlaže drugu varijantu. Odaberite neutralnu riječ, poput "spavanje". Zatim, za svako slovo te riječi (S, P, A, V, A, N, J, E), pokušajte vizualizirati što više riječi koje počinju tim slovom, sve dok ne iscrpite ideje. Nakon slova "S" (sunce, stolica, sir), prelazite na "P" (pas, prozor, polje) i tako dalje.

Foto: Shutterstock

Učinkovitost metode

Učinkovitost kognitivnog usporavanja leži u njegovoj sposobnosti da oponaša ono što se prirodno događa u mozgu dok tonemo u san. U toj prijelaznoj fazi, poznatoj kao hipnagogija, um prolazi kroz nasumične, nepovezane misli i slike. Svjesnim stvaranjem te "nasumičnosti razmišljanja", tehnika signalizira mozgu da je vrijeme za odmor.

Psiholozi potvrđuju da ova metoda prekida ciklus ruminacije, odnosno pretjeranog razmišljanja, koje je jedan od glavnih krivaca za nesanicu.

"Sprječavanjem mozga da stvara narativ ili smisao, dovodite ga u opuštenije stanje pogodno za san", objašnjava neurologinja dr. Amy Reichelt.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ante (83) na fakultetu je stariji od svih profesora: 'Nikada nisam pao ispit'