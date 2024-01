Meso je postalo jedno od skupljih namirnica, ali unatoč tome, većina Hrvata ne može zamisliti ručak bez mesa. Zbog toga mnogi koriste akcije u supermarketima i tada kupuju veće količine mesa koje zatim čuvaju u zamrzivaču.

Međutim, vodite brigu o tome koliko dugo se meso može čuvati u zamrzivaču kako bi ostalo sigurno za upotrebu kad ga izvadite iz leda.

1. Pravilno pakiranje

Meso prije zamrzavanja treba pakirati u hermetički zatvorene posude ili vakuumirane vrećice kako bi se spriječilo curenje, ali i ulazak zraka i oksidacija mesa koje se čuva.

2. Označite datum

Na svakoj vrećici ili posudi obavezno napišite datum kad ste ga stavili u zamrzivač kako biste stalno znali koliko dugo stoji u ledu.

3. Temperatura

Održavajte temperaturu zamrzivača na minus 18 stupnjeva ili nižoj kako biste sačuvali svježinu mesa.

4. Rotacija

Uvijek novo i svježe meso stavljate iza starog kako biste prvo koristili starije zalihe.

5. Odmrzavanje

Meso odmrzavajte polako u frižideru kako biste spriječili razvoj bakterija. Nikako ga ne potapajte u vodu jer riskirate trovanje.

Ako slijedite ovih pet jednostavnih pravila očuvat ćete kvalitetu i sigurnost mesa tijekom dužeg razdoblja. Idealna temperatura zamrzavanja od minus 18 je služi kao preventivna mjera protiv rasta mikroorganizama, prije svega bakterija, kvasca i plijesni koje se često nalaze u hrani.

Većina stručnjaka savjetuje da se zamrznuto meso iskoristi u roku od nekoliko mjeseci te da se meso podijeli na nekoliko porcija odgovarajuće veličine za obrok. Smatraju da to može pomoći u očuvanju kvalitete.

Prema riječima stručnjaka iz FDA-e (Američka uprava za hranu i lijekove), cijelo pile može ostati u zamrzivaču do godinu dana. Ali, kad je riječ o pojedinačnim komadima kao što su pileća prsa, batkovi i krilca, preporučuje se konzumiranje u roku od devet mjeseci. Što se tiče iznutrica, najbolje je ne čuvati ih duže od tri do četiri mjeseca.

Zamrzavanje različitih vrsta mesa

Svježe meso kao što su govedina, teletina i janjetina, mogu se čuvati u zamrzivaču nekoliko mjeseci, varirajući ovisno o specifičnoj vrsti mesa. FDA preporučuje čuvanje sirovih odrezaka u zamrzivaču od šest do dvanaest mjeseci, dok se zbog prisustva kostiju, kotleti trebaju konzumirati u roku od četiri do šest mjeseci. Kuhano meso, s druge strane, može se čuvati od četiri mjeseca do godinu dana.

Slične smjernice vrijede i za svinjsko meso pa šnicle u zamrzivaču ostaju svježe od četiri do šest mjeseci, dok se kuhani obroci sa svinjskim mesom mogu čuvati od četiri mjeseca do godinu dana. Prerađeni svinjski proizvodi kao što su slanina, kobasice, hrenovke i šunka, ne bi trebali biti u zamrzivaču duže od dva mjeseca, a mljeveno meso najduže četiri mjeseca.

Kada se zamrzava kuhano meso i riba, važno je napomenuti da se njihova kvaliteta i svježina možda neće održati efikasno kao što je slučaj sa sirovim mesom. Kuhano meso i riba mogu se čuvati u zamrzivaču tri do četiri mjeseca, dok ostaci drugih vrsta mesa ne bi trebali prijeći dva do tri mjeseca.

Tuna i bakalar se mogu čuvati u zamrzivaču od šest do osam mjeseci, dok masne ribe poput skuše i sardina treba konzumirati u roku od dva do tri mjeseca. Ostala svježa morska hrana, uključujući škampe, lignje i rakove, mogu se čuvati u zamrzivaču od tri do šest mjeseci, piše Espreso.

