Narezani kruh glavna je namirnica koja se može naći u većini kuhinjskih ormarića i često se koristi za izradu sendviča i tosta. Međutim, brzo postaje pljesniv i ustajao ako nije pravilno pohranjen.

Zelene ili plave mrlje na kruhu znak su da je postao pljesniv i da ga treba baciti. Zbog toga je britanska aplikacija za uštedu hrane 'Too Good To Go' podijelila savjete o tome kako pohraniti narezani kruh tako da traje puno dulje.

Kako najbolje skladištiti kruh

Stručnjaci su rekli: "Ako spremate narezani kruh, ne zaboravite ga staviti u hladnjak kad dođete kući. Tako će trajati puno dulje, a time će se i produljiti rok trajanja. Ne zaboravite koristiti svoja osjetila prije konzumiranja - pogledajte, pomirišite, okusite."

Ako vam se kruh osušio, ne bojte se, postoji način da poboljšate teksturu bez upotrebe tostera. Stručnjaci su savjetovali: "Ako vam se kruh osušio, možete poprskati korice vodom ili staviti vlažnu krpu preko štruce na nekoliko minuta. Zatim ga pokušajte staviti u pećnicu na nekoliko minuta, kako bi mu se vratila njegova hrskava tekstura."

Glavno pravilo je da kruh traje dulje ako nije narezan, dok onaj koji je narezan, više je izložen zraku, što znači da se može brže pokvariti.

Korištenje kruha na druge načine

Dakle, ako kupujete štrucu svježe pečenog kruha u supermarketu ili pekari, narežite samo onoliko koliko vam je potrebno. Ako je vašem kruhu istekao rok i još ga imate dovoljno za potrošiti, možete napraviti juhu od kruha.

Alternativno, ako imate cijelu štrucu kruha koju tek trebate upotrijebiti, možete je staviti u zamrzivač, a ako se radi o narezanoj štruci, možete je držati u zamrzivaču i koristiti jednu po jednu krišku kad vam zatreba, piše Express.co.uk.

