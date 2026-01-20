Znanstvenici: 'Uz ovakvu dijetu možete jesti više hrane, a svejedno gubiti kilograme'

Mediteransku prehranu liječnici često hvale zbog jelovnika bogatog voćem, žitaricama i morskim plodovima koji može štititi od niza bolesti i poticati gubitak težine. Međutim, znanstvenici sada tvrde da bi jedan drugi prehrambeni plan mogao biti još učinkovitiji u skidanju kilograma.

Prema britanskim istraživačima, osobe koje su slijedile dijetu temeljenu isključivo na neprerađenoj hrani, unoseći velike količine voća i povrća, konzumirale su 330 kalorija manje dnevno. To se dogodilo unatoč tome što su količinski jeli otprilike 57 posto više hrane od onih koji su se držali svoje uobičajene prehrane, koja je uključivala kaloričnije namirnice poput odrezaka, tjestenine i vrhnja. Otkriveno je i da bi pridržavanje prehrane s cjelovitim namirnicama moglo pomoći u suzbijanju žudnje za hranom.

Manje kalorija uz više hrane

Znanstvenici su istaknuli kako njihovi nalazi pokazuju da bi određene vrste ultraprerađene hrane (UPF) trebale biti ograničene te da ljudi, kada im se pruži mogućnost, donose "pametnije odluke" i biraju neprerađene namirnice. U studiji, objavljenoj u časopisu The American Journal of Clinical Nutrition, znanstvenici su pratili dvadeset odraslih osoba s prekomjernom tjelesnom težinom, deset muškaraca i deset žena, prosječne dobi 31 godinu, te su ih podijelili u dvije skupine.

Polovici je naloženo da slijedi dvotjedni plan prehrane koji se sastojao od minimalno prerađenih namirnica, poput salata i nemasnog mesa, dok je druga polovica dobivala hranu poput gotovih jela i hrenovki. Nakon što su završili s jednim planom prehrane, skupine su se zamijenile. Istraživači su nutritivno uskladili glavne obroke prema razinama masti, zasićenih masti, proteina, ugljikohidrata, soli i vlakana. Unatoč tome, sudionici na dijeti s cjelovitim namirnicama i dalje su jeli više hrane na dan, ali su unosili manje kalorija, što je rezultiralo gubitkom težine od gotovo jednog kilograma.

Neprerađena hrana potiče pametnije odluke

Profesor Jeff Brunstrom, vodeći autor studije i profesor eksperimentalne psihologije na Sveučilištu u Bristolu, izjavio je kako prejedanje nije nužno glavni problem.

"Naše istraživanje jasno je pokazalo da su potrošači na prehrani s cjelovitim namirnicama zapravo jeli puno više od onih na prehrani s prerađenom hranom. No, nutritivni sastav hrane utječe na izbore. Čini se da ultraprerađena hrana potiče ljude na odabir kaloričnijih opcija, koje čak i u mnogo manjim količinama vjerojatno rezultiraju prekomjernim unosom energije i time potiču pretilost", objasnio je Brunstrom.

Dodao je kako je uzbudljivo vidjeti da, kada se ljudima ponude neprerađene opcije, oni intuitivno biraju hranu koja uravnotežuje užitak, nutritivnu vrijednost i osjećaj sitosti, dok istovremeno smanjuju ukupan energetski unos.

Zašto dolazi do manjeg unosa kalorija?

Istraživači nisu mogli sa sigurnošću reći zašto su ljudi jeli više na neprerađenoj dijeti, ali su pretpostavili da je potrošnja voća i povrća vjerojatno igrala važnu ulogu u sklonosti tim obrocima da imaju relativno nisku energetsku gustoću. Budući da su bili manje kalorični, volonteri su mogli pojesti veće količine. Profesor Jules Griffin, koji nije bio uključen u studiju, ponudio je i alternativno objašnjenje.

"Neprerađeni obroci osigurali bi više vlakana u prirodnom obliku, a znamo da to ima blagotvoran učinak na crijeva te nam pomaže da se duže osjećamo sito, djelomično oslobađanjem hormona GLP1", rekao je Griffin.

Stručnjaci preporučuju da bi oko 80 posto naše prehrane trebalo potjecati od cjelovitih ili minimalno prerađenih namirnica, kao što su svježe meso, voće, povrće, sirevi, orašasti plodovi, cjelovite žitarice i mahunarke. Ovakav pristup ne samo da pomaže u kontroli težine, već osigurava i unos ključnih vitamina i minerala koji su često deficitarni u prehrani bogatoj ultraprerađenim proizvodima.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Lagano jelo sa sezonskim štihom: Lactose free orzoto sa šparogama i mladim lukom