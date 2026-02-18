FREEMAIL
UVIJEK SAVEZNICI /

Kad se kamere ugase: Sanja Vejnović pokazala dijelić atmosfere sa seta serije 'Divlje pčele'

×
Foto: RTL

Naša poznata glumica Sanja Vejnović u seriji "Divlje pčele" ima ulogu Mirjane Vukas, a njezin partner na setu često je i glumac Alain Blažević. Iako su u seriji često suprotstavljenih mišljenja, među glumcima vlada sasvim drugačija atmosfera

18.2.2026.
8:46
Hot.hr
RTL
Sanja Vejnović, jedna od najcjenjenijih hrvatskih glumica, ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama, no ovoga puta nije riječ o fotografijama bez šminke kojima slavi prirodnu ljepotu, već o objavi koja pruža uvid u odnose iza kulisa popularne dramske serije "Divlje pčele".

Na fotografiji Sanja i naš glumac Alain Blažević poziraju nasmijani, a njihova opuštena interakcija u potpunoj je suprotnosti s likovima koje tumače.

U seriji "Divlje pčele", koja se emitira na RTL-u, Sanja Vejnović glumi kompleksnu i hladnu Mirjanu Vukas, dok je Alain izvrstan u ulozi Ante. Njihovi su likovi često u sukobu, što njihove zajedničke scene čini izrazito dramatičnima, a baš zato ova je fotografija posebno zanimljiva svim obožavateljima serije. Premda su u seriji često su na suprotnim stranama, glumica je otkrila kako izgleda njihova suradnja kada se kamere ugase.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Sanjic (@sanjavejnovic)

"Alain&Sanja kada nisu Ante i Mirjana! Baddy in crime", započela je Sanja u opisu fotografije pa dodala: "Omraženi na ekranu, saveznici u svakom kadru na setu, nepokolebljivi u glumačkom radu, to smo mi!", dodala je otkrivši duboko profesionalno poštovanje i prijateljstvo.

Ova objava dodatno dobiva na značenju kada se uzme u obzir da je Vejnović u nedavnim intervjuima isticala kako joj je uloga Mirjane Vukas jedan od većih glumačkih izazova, upravo zbog njezine nemilosrdne prirode koja je dijametralno suprotna njezinoj osobnosti. Stoga je podrška i povjerenje kolege poput Alaina Blaževića, kojemu se i javno zahvalila, ključna za uspješno svladavanje zahtjevnih dana na setu. "Hvala na partnerstvu i profesionalnom povjerenju koji svaki zahtjevan dan na setu čini lakšim i zanimljivim", poručila je svom kolegi s kojim rado dijeli set.

