Žlica ove namirnice 10 minuta prije obroka smanjuje šećer, kolesterol i - umor

Francuska biokemičarka Jessie Inchauspe je u razgovoru sa Stevenom Bartlettom u njegovoj podcast emisiji "Diary Of a CEO", navela prednosti uzimanja octa.

Inchauspe je autorica bestselera kao što su "Glukozna revolucija" i "Metoda Boginje glukoze". Prema njezinim riječima, ocat je odličan izbor za one koji žele smanjiti razinu šećera u krvi, kolesterola i visceralne masnoće, prenosi Mirror.

Zašto je ocat zdrav?

"Ocat sadrži octenu kiselinu koja stupa u interakciju s vašim probavnim enzimima i smanjuje porast glukoze u vašem obroku do 30 posto bez ikakvog napora. Dakle, ako želite isprobati vrlo lagani, iako ne baš ukusni trik, isprobajte ga i vidite kako se osjećate", rekla je biokemičarka.

Ona preporučuje ljudima da pomiješaju jednu žlicu bilo kojeg kuhinjskog octa s velikom čašom vode i to konzumiraju otprilike 10 minuta prije najvećeg obroka u danu. To može smanjiti rast glukoze iz hrane za čak 30 posto. Nakon konzumiranja ovog pripravka, Inchauspe sugerira da ćete vjerojatno doživjeti niži skok šećera u krvi. Ona također predlaže da biste mogli doživjeti manji pad, manje žudnje te da će vam se smanjiti umor.

Inchauspe je nastavila: "To može biti ocat koji imate kod kuće, doslovno večeras uzmite bijeli ocat u svojoj kuhinji, a ne ocat za čišćenje." Na pitanje je li potrebno razrijediti ocat s vodom, naglasila je da je to bitno da ne škodi zubima. Upozorila je: "Vaš zubar neće biti baš sretan ako uzmete dozu octa. To može oštetiti vašu zubnu caklinu."

Ocat mnogi hvale zbog svoje sposobnosti da se bori protiv glukoze, inzulina, sala na trbuhu i kolesterola. Djeluje tako da privremeno blokira želučane enzime, što usporava ulazak glukoze u krvotok. Studije pokazuju da gutljaj razrijeđenog octa može smanjiti porast glukoze i inzulina do 30 posto.

Kako žlica octa pomaže kod prejedanja?

Inchauspe je testirala svoja četiri glavna savjeta u jednomjesečnom ispitivanju s 2700 ljudi iz 110 zemalja, u dobi od 20 do 70 godina.

Eksperiment je uključivao usvajanje jednog od njezinih trikova svaki tjedan tijekom mjesec dana. To uključuje: konzumaciju slanog doručka tijekom cijela četiri tjedna, dnevno konzumiranje octa tijekom tri tjedna, predjela od povrća tijekom dva tjedna i šetnje nakon obroka tijekom posljednjeg tjedna. Nevjerojatnih 90 posto onih koji su sudjelovali, primijetilo je smanjenje žudnje i povećanje energije. Također su primijetili pozitivan utjecaj na san, hormone, kožu, raspoloženje i kontrolu dijabetesa.

Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije nego promijenite svoju prehranu i provjerite jeste li prikladni za uzimanje octa u tom svojstvu.

Francuska biokemičarka kaže da bi ljudi prvo trebali jesti povrće u bilo kojem obroku. Objasnila je da unos zelenila na početku obroka stvara vlaknastu mrežu u crijevima, što usporava ulazak šećera u krvotok i održava niske skokove šećera u krvi. Ovaj potez mogao bi vam omogućiti da se osjećate siti mnogo dulje i spriječiti vas da jedete previše ili grickate tako često.

Visoke razine kolesterola mogu biti opasne jer mogu dovesti do nakupljanja plaka u arterijama, što može uzrokovati bolesti srca, moždani udar i druge zdravstvene probleme. Visoka razina šećera u krvi, također poznata kao hiperglikemija, također može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme ako se ne liječi ili ako se dopusti da potraje.

