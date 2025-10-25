Zaboravite na teško guljenje kuhanih jaja. Treba vam samo jedan sastojak

Tvrdo kuhana jaja omiljen su doručak mnogima, a nerijetko završavaju u salatama ili drugim jelima zbog visokog udjela proteina. Ipak, koliko god jednostavna za pripremu, jedno ih čini posebno iritantnom namirnicom – guljenje ljuske.

No, čini se da je taj problem riješen zahvaljujući jednom viralnom triku koji osvaja društvene mreže.

Kerry Whelpdale, popularna britanska influencerica poznata po kulinarskim i lifestyle savjetima, na svom je Instagram profilu podijelila jednostavan trik za savršeno guljenje kuhanih jaja. Tajna je u samo jednom sastojku – prašku za pecivo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U videu Kerry pokazuje kako dodaje jednu čajnu žličicu praška za pecivo u lonac s kipućom vodom prije nego što u njega stavi jaja. Nakon kuhanja, jaja samo lagano razbije i ljuska doslovno sklizne s njih bez ikakvog napora.

"Tko još mrzi borbu s kuhanim jajima koja se ne daju oguliti? Evo ultimativnog trika: dodajte 1 žličicu praška za pecivo (ili sode bikarbone) u vodu dok kuhate, i ljuska će gotovo sama skliznuti. Jednostavno. Genijalno. Mijenja život", napisala je.

Zašto trik funkcionira?

Prašak za pecivo povećava alkalnost vode, što smanjuje prianjanje bjelanjka uz unutarnju ljusku jajeta. To čini proces guljenja znatno lakšim, osobito kod svježih jaja koja su poznata po posebno tvrdoglavim ljuskama.

Osim toga, stručnjaci savjetuju korištenje jaja stara nekoliko dana, jer ona imaju niži udio kiseline, što također olakšava guljenje.

Ako nemate prašak za pecivo ili sodu bikarbonu pri ruci, postoji još jedan popularan trik. Slavni kuhar Christopher Kimball, osnivač "America’s Test Kitchen" i domaćin kulinarske emisije "Milk Street", tvrdi da je ključ u ledenoj kupki.

"Trik je u tome da jaja uronite u veliku ledenu kupku na tri minute. Unutrašnjost jajeta se stegne, odvoji od ljuske i guljenje postaje dječja igra. Kuhajte osam minuta i 40 sekundi, stavite ih odmah u ledenu vodu tri minute i svako jaje – ne 80, ne 90 posto, nego baš svako – ogulit ćete bez problema", objasnio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak otkrio otkud jelen u središtu Zagreba: 'Nalazili smo mi svašta...'