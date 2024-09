Profesionalni kuhari nikad ne koriste brašno kad prže ribu, već ovaj sastojak

Pohana riba vrlo je ukusna, no može biti masna i kalorična ako se pri tome koristi brašno. Profesionalni kuhari umjesto njega koriste gustin.

Naime, gustin stvara tanju, laganiju i hrskaviju koricu u usporedbi s brašnom. Ovo je posebno poželjan kod prženja ribe, jer omogućuje da se ona ravnomjerno zapeče, dok zadržava nježnu teksturu iznutra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Gustin ne upija ulje kao brašno, što znači da riba bude manje masna nakon prženja. Budući da je on praktički bez okusa, ne prekriva prirodni okus ribe, što omogućuje da on dođe do izražaja. Brašno ponekad može imati lagano "brašnast" okus koji može zasjeniti okus glavnog sastojka.

Gustin stvara tanki sloj na ribi koji omogućuje brže prženje, što je vrlo korisno jer je riba delikatna namirnica koja ne zahtijeva dugo vrijeme kuhanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, za one koji izbjegavaju gluten, gustin je odlična alternativa brašnu jer ga ne sadrži, što ga čini pogodnim za osobe s intolerancijom na gluten.

Korištenje gustina može poboljšati teksturu i okus pržene ribe te joj daje laganu, hrskavu koricu bez dodatne masnoće i težine koju može stvoriti brašno.

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljaju se kao profesori, znanstvenici i zanosni ljubavnici, ali oni su opasni špijuni?!

Tekst se nastavlja ispod oglasa