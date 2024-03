Kuhanje tjestenine trebao bi biti vrlo jednostavan posao, ali nije. Prije ću spraviti ukusnu pašticadu. nego propisno skuhati tjesteninu. Nakon što sam otkrila da se u lonac s tjesteninom ne treba dodavati ulje i počela se pobožno toga pridržavati, shvatila sam da još uvijek radim nešto pogrešno.

Naime, bolognese i ostali umaci skliznu s tjestenine, umjesto da je upiju i sljube s njom. Mislila sam da je problem u gustoći umaka, pa sam ih radila maltene do konzistencije betona, no ni to nije upalilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ni mama mi u ovom slučaju nije bila od velike ponoći, jer prema njoj sve radim - savršeno. Skuham tjesteninu, isperem je vodom i ubacim u posudu s umakom…

Sva očajna bacila sam se u pretragu kroz bespuća interneta i ubrzo sam shvatila da je ispiranje tjestenine nakon kuhanja problematična stavka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slavna američka kuharica istarskih korijena, koja se specijalizirala za talijansku i talijansko-američku kuhinju, Lidia Bastianich, u svojim brojnim medijskim pojavljivanjima otkrila je da tjesteninu nipošto ne bi trebalo isprati nakon kuhanja, jer ćete tako s nje maknuti škrob, pa onda neće upiti umak.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Tjesteninu ne bi trebalo isprati nakon kuhanja, jer ćete tako s nje maknuti škrob, pa onda neće upiti umak.

Upotrijebite vodu od kuhanja tjestenine u umaku

"Nemojte ispirati tjesteninu. Ako to napravite, umak se neće zalijepiti za nju. Kada je tjestenina gotova, stavite je odmah u umak. Dovršite kuhanje tjestenine u umaku dok ne nestane al dente tekstura, upije umak i tjestenina je spremna za jelo", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Upotrijebite vodu od kuhanja tjestenine u umaku. Djeluje kao medij za ekstrakciju i miješanje začina i sastojaka umaka", istaknula je.

Lidia je otkrila da voda od kuhanja tjestenine uvijek dobro dođe te da se treba iskoristiti kod spravljanja umaka. "Primjerice, kad radite nešto jednostavno poput carbonare sa slaninom i lukom, potrebna vam je tekućina. Ako nemate temeljca, možete jednostavno uzeti vodu od kuhanja tjestenine i dodati je u tavu da napravite umak", istaknula je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stručnjakinja je otkrila i da se voda od kuhanja tjestenine može iskoristiti za razrjeđivanje pregustog umaka, što bi meni definitivno pomoglo da sam to prije znala pa bi moji eksperimenti vjerojatno bili uspješniji.

Također, malo vode od kuhanja tjestenine možete dodati u jelo kako biste ga "oživjeli", a potom ga možete podgrijati. "Isto tako, ako niste napravili dovoljno umaka, možete dodati malo vode da ga bude više", rekla je Lidia.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmira: 'Doznali smo tužnu istinu o proizvodu kojim se Hrvatska tako ponosi'