Pola sata posla: Riba i povrće se ljube, a u ovaj recept ćete se i vi zaljubiti

Pitanje koje se provlači svaki dan u svakom kućanstvu glasi: Što ćemo danas za ručak? Ponekad jednostavno nedostaje ideja i više ne znate koje jelo skuhati, a da se stalno ne ponavljate. Ne morate mozgati, mi ćemo za vas pronalaziti recepte za brza, fina i pristupačna jela! Danas predlažemo pečeni losos s povrćem. Dobar tek!

Pečeni losos s povrćem

Ovaj jednostavan recept za pečeni losos s povrćem savršen je ručak petkom nakon posla za koji će vam, za ukupnu pripremu, trebati manje od pola sata. S ovim ne možete pogriješiti, pripremom na ovaj način losos će biti mekan i sočan, a uz to ćete moći poslužiti savršeno pečeno povrće i kremasti topli feta sir. Povrće uvijek možete odabrati po izboru, ovisno koja je sezona. Samo pustite mašti na volju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vodite računa ako se odlučite za krumpir da će mu u pećnici trebati ipak malo dulje vremena, pa ga stavite malo ranije, a onda ostalo povrće dodajte kasnije. Isto napravite i s ostalim tvrđim povrćem.

Sastojci:

2 žličice sušenog origana

1 čajna žličica sumaka ili limunove korice

1 žličica kumina

1 šalica cherry rajčica

1 paprika, bilo koje boje, bez jezgre i narezana na tanke kolutiće ili trakice

oko 150 grama gljiva, prethodno pripremljenih

4 do 5 velikih češnja češnjaka, oguljenih

Oko 170 g feta sira, izrezanog na velike kocke

Sol

Crni papar

6 do 7 grančica svježe majčine dušice

Ekstra djevičansko maslinovo ulje

4 porcije fileta lososa od oko 150 do 170 grama

1 do 2 velika limuna, prepolovljena, za posluživanje

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Priprema:

Zagrijte pećnicu na oko 220 stupnjeva. U maloj posudi pomiješajte origano, sumak (ili limunovu koricu) i kumin.

Začinite povrće. Dodajte rajčice, gljive, papriku i oguljene češnja češnjaka u veliku posudu za pečenje ili pleh. Pospite s 1/2 žlice mješavine začina (ostatak sačuvajte za ribu) i dobrim prstohvatom soli i papra. Pokapajte s 1 do 2 žlice maslinovog ulja, pomiješajte i rasporedite tako da sve bude u jednom sloju.

Zapecite povrće i fetu. Stavite komade fete između povrća i na vrh stavite nekoliko grančica svježeg timijana. Stavite u zagrijanu pećnicu i pecite dok povrće ne počne omekšavati, oko 10 minuta.

Začinite ribu. U međuvremenu ribu osušite laganim tapkanjem i začinite s obje strane solju, paprom i preostalom mješavinom začina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pixabay

Pažljivo izvadite lim iz pećnice i među povrće stavite losos s povrćem i feta sirom.

Prelijte losos s malo maslinova ulja, a zatim sve prekrijte aluminijskom folijom kako bi se zadržala para. Vratite na srednju rešetku zagrijane pećnice dok riba ne bude pečena, a za to je obično potrebno oko 10 minuta.

Izvadite losos iz pećnice, pažljivo uklonite foliju i odmah iscijedite sok od limuna na ribu. Poslužite s kriškama limuna sa strane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Savjet više:

Ovaj jednostavan recept za losos s feta sirom i povrćem čini zasitan obrok sam po sebi. No ako to želite možete ga poslužiti uz rižu ili uz svježu sezonsku salatu.

Možete koristiti losos s kožom ili bez kože. Ako pečete s kožom, možete je prije posluživanja ukloniti oštrim nožem ako želite.

Ako koristite smrznuti losos jednostavno ga ostavite da se otopi u hladnjaku preko noći prije pripreme.

Pečeni losos najbolje je pojesti odmah, a ostaci u hladnjaku mogu ostati dva dana. Pečeni losos nije preporučljivo podgrijavati. Bolje ga je hladnog iskoristiti u salati. Ako losos zagrijavate učinite to na jako niskoj temperaturi u pećnici (na oko 150 do 170 stupnjeva) no morate znati kako će se zagrijavanjem losos brzo osušiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO Mentol torta: Desert za prste polizati