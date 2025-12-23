Što učiniti ako ste iznenada dobili groznu žgaravicu? 'Postoje neki skriveni uzroci'

Mnogi se suočavaju sa zdravstvenim tegobama za koje nisu sigurni zahtijevaju li posjet liječniku ili se mogu riješiti jednostavnim promjenama životnog stila. Ugledna liječnica i autorica dr. Philippa Kaye za Daily Mail odgovorila je na često pitanje koje muči pacijente, a tiče se iznenadne žgaravice.

Kada se trebate zabrinuti zbog žgaravice?

Jedna čitateljica opisala je svoj problem: "Nedavno sam prvi put u životu osjetila žgaravicu. Ne jedem začinjenu hranu, ne pušim niti pijem alkohol, za što znam da može izazvati ovaj problem. Trebam li se brinuti da se iza mojih simptoma krije nešto drugo?".

Dr. Philippa Kaye odgovara kako bi neobjašnjivu i dugotrajnu žgaravicu uvijek trebao pregledati liječnik. Ovo stanje, poznato i kao refluks kiseline, događa se kada se želučana kiselina vraća u jednjak, što može izazvati neugodan osjećaj pečenja u prsima. Ostali simptomi uključuju loš zadah, promukao glas i mučninu.

Što može pogoršati simptome žgaravice?

Istina je da alkohol, pušenje i začinjena hrana mogu povećati vjerojatnost pojave žgaravice, no postoje i druge životne navike koje stanje mogu pogoršati. Prejedanje, konzumacija kofeina, nošenje uske odjeće i jedenje nekoliko sati prije spavanja značajno doprinose pojavi neugodnih simptoma.

Mnogi pacijenti sa žgaravicom koriste lijekove poznate kao inhibitori protonske pumpe (IPP), poput omeprazola. Ove tablete smanjuju količinu proizvedene želučane kiseline, čime se smanjuje učestalost simptoma.

Međutim, sve više dokaza pokazuje da dugotrajna upotreba ovih tableta može povećati rizik od ozbiljnih komplikacija poput prijeloma kostiju, nedostatka vitamina, a potencijalno čak i demencije. Stoga se inhibitori protonske pumpe ne smatraju dugoročnim rješenjem problema i svatko tko ima žgaravicu dulje vrijeme trebao bi posjetiti svog liječnika opće prakse radi procjene.

Skriveni uzroci problema

U nekim slučajevima, simptomi žgaravice mogu biti potaknuti temeljnim zdravstvenim problemom. Primjerice, postoji vrsta bakterije, Helicobacter pylori, koja može zaraziti želudac i izazvati simptome žgaravice. Liječnik opće prakse može testirati na prisutnost ove bakterije i, ako je potrebno, liječiti je kombinacijom antibiotika i drugih lijekova.

Ponekad žgaravicu može uzrokovati i hijatalna hernija (želučana kila), stanje kod kojeg se gornji dio želuca izboči kroz ošit, potiskujući želučanu kiselinu prema gore. U takvoj situaciji može biti potrebna operacija kako bi se hernija sanirala. Hijatalne hernije obično se dijagnosticiraju gastroskopijom, pregledom tijekom kojeg se kamera uvodi u želudac kako bi se potražili znakovi problema.

