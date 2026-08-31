Slavni kuhar pripremio je pastirsku pitu za Gordona Ramsayja, a mi vam donosimo recept

Kulinarska zvijezda i internetska senzacija Nick DiGiovanni, poznat kao najmlađi finalist popularnog američkog kulinarskog showa, ponovno je udružio snage sa svojim mentorom, slavnim chefom Gordonom Ramsayjem. U najnovijoj objavi na Instagramu, DiGiovanni je pripremio jelo za Ramsayja i tražio njegovu iskrenu ocjenu, a odgovor slavnog chefa oduševio je milijune. Jelo o kojem je riječ je popularna pastirska pita, a mi vam donosimo recept inspiriran verzijom koju je Nick pripremio.

Recept: Goveđa pastirska pita à la Nick DiGiovanni

Ovaj recept donosi bogatu i utješnu kombinaciju sočnog mesnog nadjeva i kremastog pire krumpira sa sirom, idealnu za obiteljski ručak.

Sastojci

Za mesni nadjev:

500 g mljevene govedine

1 veći luk, sitno sjeckan

2 mrkve, narezane na kockice

2 češnja češnjaka, sitno sjeckana

2 žlice koncentrata rajčice

400 ml goveđeg temeljca

1 žlica Worcestershire umaka

1 žličica sušenog timijana

150 g smrznutog graška

Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Biljno ulje za prženje

Za pire krumpir:

1 kg krumpira (sorte pogodne za pire)

80 g maslaca

100 ml toplog mlijeka

100 g naribanog sira cheddar

Sol i papar po ukusu

Priprema korak po korak

Pripremite krumpir: Ogulite krumpire, narežite ih na veće kocke i stavite kuhati u posoljenu vodu. Kuhajte dok potpuno ne omekšaju, otprilike 15-20 minuta. Pripremite nadjev: Dok se krumpir kuha, u velikoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte malo ulja. Dodajte sjeckani luk i dinstajte ga dok ne postane staklast. Dodajte mrkvu i češnjak te dinstajte još nekoliko minuta. Dodajte meso: Pojačajte vatru, dodajte mljevenu govedinu u tavu i razbijajte je kuhačom. Pržite dok meso ne posmeđi sa svih strana. Ocijedite višak masnoće ako je potrebno. Krčkajte umak: Umiješajte koncentrat rajčice i kuhajte jednu minutu. Zatim dodajte goveđi temeljac, Worcestershire umak, timijan, sol i papar. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i ostavite da se krčka 10-15 minuta, dok se umak malo ne zgusne. Na kraju umiješajte smrznuti grašak. Dovršite pire: Ocijedite kuhani krumpir i vratite ga u vrući lonac. Dodajte maslac, toplo mlijeko, sol i papar. Zgnječite u glatki pire. Umiješajte polovicu naribanog sira cheddar. Složite pitu: Zagrijte pećnicu na 200 °C. Mesni nadjev prebacite u vatrostalnu posudu. Preko nadjeva ravnomjerno rasporedite pire krumpir. Vilicom napravite uzorak po vrhu pirea. Pecite: Pospite preostalim sirom cheddar i pecite 20-25 minuta, ili dok vrh ne dobije zlatnosmeđu boju i nadjev ne počne ključati uz rubove. Ostavite da se malo ohladi prije posluživanja.

'Savršena' ocjena poznatog kuhara

Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje DiGiovannija kako priprema jelo. Kao krajnjeg kušača odabrao je osobu čije mišljenje najviše cijeni - Gordona Ramsayja, čiji show Hells Kitchen možete pogledati na platformi Voyo. Nakon što je dovršio jelo, DiGiovanni putem video poziva kontaktira Ramsayja, koji na svojoj lokaciji već ima pripremljen isti obrok.

Napetost raste dok Ramsay, poznat po svojim brutalno iskrenim kritikama, kuša pitu. Nakon trenutka tišine, izgovara samo jednu riječ: "savršeno". U svom stilu, dodaje i duhovitu opasku: "Moja mama sada ima konkurenciju."

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