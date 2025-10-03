Revolucija u kuhinji: Uređaj koji će i najneiskusnijima pomoći da pripreme vrhunsko jelo

Vrhunski sastojci, precizan recept i stručni savjeti često ne jamče savršeno pripremljeno meso ili ribu – prekuhano ili presuho jelo i dalje predstavlja čestu frustraciju mnogih nakon napornog dana. Postizanje dosljednih i vrhunskih rezultata u kuhanju i dalje je izazov za mnoge, no tehnologija donosi revoluciju u kuhinju.

Inovativni stolni uređaj, čiji dizajn podsjeća na bubanj perilice rublja, obećava kulinarske rezultate na razini vrhunskih restorana, piše Backer Crew.

Znanost iza savršenog obroka

Ovaj inovativni uređaj nije samo još jedan "pametni" kuhinjski aparat s aplikacijom, već u potpunosti automatizira proces kuhanja kombinirajući umjetnu inteligenciju, 3D skeniranje i naprednu tehnologiju kuhanja pod tlakom, kako bi korisniku osigurao besprijekorne rezultate bez ikakvog napora.

Kada se vrata uređaja zatvore, sustav dviju preciznih 3D kamera i infracrvenog senzora stvara detaljan trodimenzionalni model namirnice. Umjetna inteligencija potom analizira oblik, debljinu i vrstu hrane te automatski određuje i izvodi optimalan plan kuhanja. Korisnik jedino putem 7-inčnog zaslona osjetljivog na dodir potvrđuje vrstu namirnice, a uređaj preuzima cijeli proces, eliminirajući tako svaku mogućnost pogreške ili nagađanja.

Spoj brzine i preciznosti ostvaruje se jedinstvenim sustavom kuhanja pod niskim tlakom koji zadržava prirodne sokove i hranjive tvari, a hranu priprema i do tri puta brže nego konvencionalne metode. Ključ inovacije leži u patentiranoj tehnologiji dvostrukih stijenki, koja omogućuje prelazak s kuhanja na temperaturi od 84 stupnjeva Celzija do intenzivnog pečenja na 285 stupnjeva Celzija u manje od jedne minute. Time se postižu rezultati poput savršeno pečenog odreska s hrskavom koricom ili povrća koje je izvana hrskavo, a iznutra mekano.

Novi stil života

Ovaj uređaj dizajniran u Kanadi nije namijenjen isključivo iskusnim kuharima, zahvaljujući automatiziranim funkcijama, omogućuje početnicima da lako primijene napredne kulinarske tehnike bez stručnog znanja ili iskustva - štedi vrijeme i smanjuje stres oko pripreme obroka.

Umjesto učestalog oslanjanja na dostavu, korisnicima se otvara mogućnost pripreme nutritivno uravnoteženijih i okusom bogatijih obroka u vlastitom domu. Prema tvrdnjama proizvođača, uređaj je osobito koristan za obitelji s djecom, budući da način pripreme može potaknuti i najizbirljivije mališane da posegnu za povrćem. Investicija se, kako navode, može isplatiti unutar svega nekoliko mjeseci redovite uporabe.

