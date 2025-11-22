Brzi azijski klasik za svaki dan: Recept za pileći wok s noodlesima

Ako tražite jelo koje je brzo gotovo, prepuno boja i okusa, a pritom lagano i hranjivo — pileći wok sa noodlesima savršen je izbor. Ova kombinacija sočnog pilećeg mesa, hrskavog povrća i aromatičnog umaka spaja najbolje od azijske kuhinje u jednom tanjuru. Idealno je rješenje za brzi ručak nakon posla ili za vikend kad želite pripremiti nešto posebno, a jednostavno.

Recept za pileći wok sa noodlesima

Sastojci:

Pileći stripsi 200 g

Mrkva 1 kom

Crvena paprika 1 kom

Ljubičasti luk 1 kom

Zelene mahune 50 g

Mladi luk 1 kom

Indijski oraščići 20 g

Jalapeno papričica 1 kom

Sweet chilli

Teriyaki umak

Noodlesi 150 g

Priprema:

Pileće stripse mariniramo u soja sosu i sezamovom ulju. Svo povrće narežemo na jednake komade i imamo spremno u pripremi prije nego počnemo raditi wok. Wok jako dobro zagrijemo, stavimo sezamovo ulje i piletinu kratko zapečemo dok ne dobije boju, a zatim ju izvadimo iz tave. U istu tavu dodamo još malo sezamovog ulja, zagrijemo, pa stavimo papriku, luk, mrkvu i kratko zapečemo, zatim dodamo piletinu. Sve skupa kratko ispečemo, pa dodamo sweet chilli, teriyaki i kratko sve skupa završimo. Noodlese stavimo kuhati u vruću slanu vodu par minuta i dodamo ih u wok. Podlijemo s malo vode u kojoj smo kuhali noodlese i sve skupa dobro pomiješamo. Serviramo u tanjur i na kraju dodamo sitno narezani luk, jalapeno papričice i sjeckane indijske oraščiće.

