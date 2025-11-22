FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MAGNET /

Brzi azijski klasik za svaki dan: Recept za pileći wok s noodlesima

Brzi azijski klasik za svaki dan: Recept za pileći wok s noodlesima
×
Foto: Magnet

Kombinacija sočnog pilećeg mesa, hrskavog povrća i aromatičnog umaka spaja najbolje od azijske kuhinje u jednom tanjuru

22.11.2025.
9:01
Magazin.hr
Magnet
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ako tražite jelo koje je brzo gotovo, prepuno boja i okusa, a pritom lagano i hranjivo — pileći wok sa noodlesima savršen je izbor. Ova kombinacija sočnog pilećeg mesa, hrskavog povrća i aromatičnog umaka spaja najbolje od azijske kuhinje u jednom tanjuru. Idealno je rješenje za brzi ručak nakon posla ili za vikend kad želite pripremiti nešto posebno, a jednostavno.

Recept za pileći wok sa noodlesima 

Sastojci:

  • Pileći stripsi 200 g 
  • Mrkva 1 kom 
  • Crvena paprika 1 kom 
  • Ljubičasti luk 1 kom 
  • Zelene mahune 50 g 
  • Mladi luk 1 kom 
  • Indijski oraščići 20 g 
  • Jalapeno papričica 1 kom 
  • Sweet chilli 
  • Teriyaki umak 
  • Noodlesi 150 g 

Priprema: 

  1. Pileće stripse mariniramo u soja sosu i sezamovom ulju. Svo povrće narežemo na jednake komade i imamo spremno u pripremi prije nego počnemo raditi wok. 
  2. Wok jako dobro zagrijemo, stavimo sezamovo ulje i piletinu kratko zapečemo dok ne dobije boju, a zatim ju izvadimo iz tave. U istu tavu dodamo još malo sezamovog ulja, zagrijemo, pa stavimo papriku, luk, mrkvu i kratko zapečemo, zatim dodamo piletinu. Sve skupa kratko ispečemo, pa dodamo sweet chilli, teriyaki i kratko sve skupa završimo. 
  3. Noodlese stavimo kuhati u vruću slanu vodu par minuta i dodamo ih u wok. Podlijemo s malo vode u kojoj smo kuhali noodlese i sve skupa dobro pomiješamo. 
  4. Serviramo u tanjur i na kraju dodamo sitno narezani luk, jalapeno papričice i sjeckane indijske oraščiće. 

POGLEDAJTE GALERIJU 

POGLEDAJTE VIDEO Idealno za hladne dane: Krem juha od cvjetače s hrskavim iznenađenjima

 

MagnetReceptPiletinaWok
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MAGNET /
Brzi azijski klasik za svaki dan: Recept za pileći wok s noodlesima