Tajna ukusnog lososa krije se u jednostavnom triku: Recept za vaš novi omiljeni obrok

Ovaj jednostavan recept mogao bi postati vaš novi omiljeni obrok, a tajna se krije u namirnici koju vjerojatno već imate u kuhinji.

Losos je iznimno svestrana riba kojoj možete dodati mnoštvo sastojaka kako bi postala još ukusnija. Čak i osnovne namirnice iz smočnice, na koje možda ne biste odmah pomislili, mogu stvoriti potpuno novo, aromatično jelo. Prema pisanju portala Express, dodavanje pesta lososu odličan je način za obogaćivanje obroka. Okusi bosiljka prožimaju ribu, a visok udio ulja u pestu održava je sočnom tijekom pečenja, savjetuju stručnjaci s platforme MasterClass.

Postoji nekoliko načina kako poslužiti ovu ribu: uz pečeno povrće, preko tjestenine ili s rižom. Ovo je izvrstan način za unos zdravih omega-3 masnih kiselina koje su ključne za zdravlje mozga, a koža lososa posebno je dobar izvor tih nutrijenata.

Recept za losos s pestom

Za početak, ako želite uštedjeti vrijeme, možete jednostavno koristiti kupovni pesto, klasičan dodatak koji možda već imate u hladnjaku. No, ako ste raspoloženi za malo kuhanja, domaći pesto je nepogrešiv izbor.

Sastojci za domaći pesto:

70 g tostiranih pinjola

2 očišćena češnja češnjaka

45 g svježih listova bosiljka

Sol po ukusu (oko 2 do 3 g)

25 g naribanog parmezana

120 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

Foto: Pexels

Sastojci za pripremu lososa:

1 žlica maslinovog ulja (15 ml)

4 fileta lososa (svaki oko 170 g)

1 čajna žličica soli (5 g)

Svježe mljeveni papar (po ukusu)

1 limun (naribana korica i narezan na kriške)

14 g tostiranih pinjola (za posipanje)

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 165 °C s rešetkom postavljenom u sredinu.

2. Ako radite vlastiti umak, usitnite sastojke za pesto (ovaj korak preskočite ako koristite kupovni). Započnite s pinjolima dok ne dobijete glatku smjesu, zatim dodajte češnjak i blendajte dok se ne sjedini. Ubacite bosiljak i prstohvat soli te blendajte dok se listovi ne usitne u jarko zelenu pastu. Izvadite smjesu iz blendera te ručno umiješajte naribani parmezan i ulje. Posolite po ukusu.

3. Obložite lim za pečenje aluminijskom folijom i lagano je namastite maslinovim uljem ili sprejem protiv lijepljenja. Filete lososa položite na pripremljeni lim kožom prema dolje. Začinite ih solju i crnim paprom, a zatim prelijte s jednom žlicom maslinovog ulja. Svaki filet premažite jednom žlicom pesta.

4. Pecite losos na srednjoj rešetki pećnice deset do 15 minuta, dok riba ne omekša, postane ružičasta u sredini i lako se razdvaja na listiće pri dodiru vilicom.

5. Servirajte losos s dodatkom još malo pesta te ukrasite tostiranim pinjolima i svježom limunovom koricom. Poslužite uz kriške limuna kako biste ribu mogli nakapati svježim sokom neposredno prije jela.

