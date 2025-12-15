Pripremite kod kuće aromatični kuhani gin. Donosimo jednostavan recept

Dok se prosinački dani polako odmotavaju, a zrak ispunjava miris pečenih kolača i božićnih jelki, jedno piće nepogrešivo paše uz blagdansku sezonu – kuhano vino. No, što ako ove godine tradicionalnu čašu zamijenite nečim novim, elegantnijim i iznenađujuće osvježavajućim? Pripremite kuhani gin, moderan odgovor na zimske klasike koji će zasigurno postati novi omiljeni dodatak vaših blagdanskih druženja.

Ovaj topli, aromatični koktel spaja botaničku složenost gina s utješnom toplinom zimskih začina, stvarajući napitak koji je istovremeno i poznat i potpuno nov. Savršen je za ugodne večeri uz kamin, živahne zabave s prijateljima ili kao topli zagrljaj nakon duge zimske šetnje. Priprema je jednostavna, a rezultat će oduševiti i najzahtjevnija nepca.

Recept za savršeni blagdanski napitak

Ovaj recept idealan je za druženja jer se baza sa začinima može pripremiti unaprijed. Kada gosti stignu, dovoljno ju je podgrijati i u svaku čašu dodati mjericu gina. Recept je predviđen za otprilike četiri porcije.

Sastojci:

1 litra kvalitetnog soka od jabuke (mutnog ili bistrog)

150 - 200 ml gina (London Dry ili neki začinjeni gin po izboru)

2 štapića cimeta

4-5 klinčića

2 zvjezdasta anisa

3-4 tanke kriške svježeg đumbira

4-5 bobica borovice (po želji, za naglašavanje okusa gina)

Kora jedne neprskane naranče ili limuna

2-3 žlice meda ili javorovog sirupa (po ukusu)

Za ukras: kriške svježe naranče ili jabuke, štapići cimeta

Priprema:

Priprema baze: U veći lonac ulijte sok od jabuke. Dodajte štapiće cimeta, klinčiće, zvjezdasti anis, kriške đumbira, koru citrusa i bobice borovice. Lagano zagrijavanje: Zagrijavajte smjesu na srednje laganoj vatri. Dodajte med ili javorov sirup i miješajte dok se potpuno ne otopi. Pustite da se sok lagano krčka (ne smije snažno vreti) 15 do 20 minuta. Ovo vrijeme je ključno kako bi se arome začina u potpunosti prožele sa sokom. Ključan korak – dodavanje gina: Nakon što je baza odstajala i prožela se okusima, maknite lonac s vatre. Ovo je najvažniji dio procesa. Pustite da se tekućina malo ohladi, tek minutu ili dvije. Završetak: Ulijte gin u topli začinjeni sok i lagano promiješajte. Nikada nemojte dodavati gin dok je tekućina na vatri ili dok vrije jer će visoka temperatura uništiti delikatne botaničke arome i alkohol će ispariti. Posluživanje: Procijedite napitak ako želite bistru tekućinu ili ga poslužite sa začinima. Ulijte ga u šalice ili čaše otporne na toplinu. Svaku porciju ukrasite svježom kriškom naranče, jabuke ili dodatnim štapićem cimeta.

Koji gin odabrati?

Možete koristiti gotovo bilo koji gin koji imate pri ruci. Klasični gin odlična je baza jer se njegove note lijepo slažu sa zimskim začinima. Ako želite eksperimentirati, probajte ginove s naglašenim citrusnim ili začinskim notama. Posebno dobro funkcioniraju ginovi s okusom klementine ili zimskih bobica, koji napitku daju dodatnu blagdansku dimenziju.

Varijacije za svaki ukus

Slobodno se poigrajte sastojcima. Umjesto soka od jabuke, možete koristiti sok od grožđa ili kruške. Za dodatnu pikantnost, dodajte nekoliko zrna kardamoma ili prstohvat muškatnog oraščića.

Kuhani gin više je od pukog pića; to je doživljaj. Njegova priprema ispunjava dom mirisima koji neodoljivo podsjećaju na blagdane, a toplina i bogatstvo okusa čine ga savršenim suputnikom za stvaranje novih zimskih uspomena. Ove sezone, usudite se isprobati nešto drugačije i dopustite da vas osvoji čarolija ovog modernog blagdanskog klasika.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Perimenopauza i menopauza: Stručnjakinje objasnile što je to i kako se s njima nositi