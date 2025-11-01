tortilju čine idealan spoj za ručak, večeru ili druženje s prijateljima" /> tortilju čine idealan spoj za ručak, večeru ili druženje s prijateljima" /> tortilju čine idealan spoj za ručak, večeru ili druženje s prijateljima" />
IDEALAN SPOJ /

Recept za ukusni obrok koji spaja hrskavo i svježe: Pripremite tortilje s komadićima piletine

Recept za ukusni obrok koji spaja hrskavo i svježe: Pripremite tortilje s komadićima piletine
×
Foto: Magnet

Hrskavi komadići piletine, svježe povrće i fini umaci zamotani u mekanu tortilju čine idealan spoj za ručak, večeru ili druženje s prijateljima

1.11.2025.
9:17
Dina Šiljeg
Magnet
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ako tražiš brzi, ukusni obrok koji spaja hrskavo, sočno i svježe – tortilja s chicken bitesima je pun pogodak! Ovo je savršen recept za dane kada želiš nešto konkretno, a jednostavno za pripremu. Hrskavi komadići piletine, svježe povrće i fini umaci zamotani u mekanu tortilju čine idealan spoj za ručak, večeru ili druženje s prijateljima. U nastavku saznaj kako pripremiti ovu modernu verziju klasičnog street food favorita – kod kuće.

Recept za tortilju s chicken bitesima

Sastojci:

  • Tortilje 2 kom
  • Chicken bites 300 g
  • Iceberg salata 100 g
  • Korabica 1 kom
  • Zelje 100 g
  • Mrkva 1 kom
  • Grčki jogurt vilkis 200 g
  • Limun 1 kom
  • Češnjak 1 režanj

Priprema: 

  1. Chicken bitese stavimo u pečnicu na 200° 14 minuta.
  2. Iceberg salatu narežemo na tanke trakice.
  3. Korabicu, zelje i mrkvu narežemo julienne (tanki štapići), posolimo, iscijedimo pola limuna i pustimo par minuta.
  4. U grčki jogurt naribamo češnjak, iscijedimo pola limuna, posolimo, popaprimo i sve dobro promiješamo.
  5. Jedan dio umaka stavimo sa strane u zdjelicu, a ostatak dodamo u coleslaw i dobro promiješamo.
  6. Tortilje zagrijemo na tavi i složimo sve sastojke u nju i zatim lijepo zarolamo.
  7. Uz tortilju serviramo umak od grčkog jogurta.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo

TortiljaPiletinaMagnetRecept
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IDEALAN SPOJ /
Recept za ukusni obrok koji spaja hrskavo i svježe: Pripremite tortilje s komadićima piletine