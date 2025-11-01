Ako tražiš brzi, ukusni obrok koji spaja hrskavo, sočno i svježe – tortilja s chicken bitesima je pun pogodak! Ovo je savršen recept za dane kada želiš nešto konkretno, a jednostavno za pripremu. Hrskavi komadići piletine, svježe povrće i fini umaci zamotani u mekanu tortilju čine idealan spoj za ručak, večeru ili druženje s prijateljima. U nastavku saznaj kako pripremiti ovu modernu verziju klasičnog street food favorita – kod kuće.

Recept za tortilju s chicken bitesima

Sastojci:

Tortilje 2 kom

Chicken bites 300 g

Iceberg salata 100 g

Korabica 1 kom

Zelje 100 g

Mrkva 1 kom

Grčki jogurt vilkis 200 g

Limun 1 kom

Češnjak 1 režanj

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Priprema:

Chicken bitese stavimo u pečnicu na 200° 14 minuta. Iceberg salatu narežemo na tanke trakice. Korabicu, zelje i mrkvu narežemo julienne (tanki štapići), posolimo, iscijedimo pola limuna i pustimo par minuta. U grčki jogurt naribamo češnjak, iscijedimo pola limuna, posolimo, popaprimo i sve dobro promiješamo. Jedan dio umaka stavimo sa strane u zdjelicu, a ostatak dodamo u coleslaw i dobro promiješamo. Tortilje zagrijemo na tavi i složimo sve sastojke u nju i zatim lijepo zarolamo. Uz tortilju serviramo umak od grčkog jogurta.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo