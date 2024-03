Profesor Željko Križevac, mikolog koji se 50 godina bavi sakupljanjem i determinacijom gljiva, rekao nam je da dolazi sezona smrčaka te da se u šumi mogu pronaći češka smrčkovica, hibridni smrčak, zvončasti smrčak, pravi (obični) smrčak, debelonogi smrčak, pepeljasti smrčak, stožasti smrčak i drugi.

"Smrčak je naša poznata i vrlo cijenjena gljiva, voli pjeskovito tlo, nalazimo ga ispod vrba, topola i uz rijeke, u Slavoniji i Baranji, Gorskom kotaru i okolici Zagreba. Raste od ožujka pa sve do kraja svibnja. Klobuk naraste od 3-15 cm visine i 3-5 cm širine, različitih je oblika, od ovalnog, okruglog, jajolikog, stožastog, spljošteno sferičnog, nepravilno okruglog, ali uvijek ima tupi vrh. Klobuk je u mladih primjeraka čađavo crn, čađavo smeđe, sivo-smeđe te kasnije oker boje. Često nalazimo primjerke s laganim udubljenjem. Stručak naraste od 3-7 cm visine i do 2 cm debljine. Prema dolje je jako zadebljan, nepravilan i može doseći širinu i do 4 cm. Boja stručka je bjelkasta ili nježno oker boje", objasnio je profesor Križevac.

Dodao je i kakav je stručnjak kod pripremanja: "Okus mu je dosta blag, a miris ugodan. Jestiva je gljiva odlične kakvoće, vrhunska delikatesa i nije toliko žilava. Možemo ga pripremati na sve moguće načine."

Recept sa smrčcima

Mikolog Željko Križevac pripremio je i kuharicu s brojnim vrstama gljiva koje se mogu pronaći u Hrvatskoj.

Za one koji bi htjeli pripremiti jednostavno jelo od trenutno dostupnih gljiva, predlaže tjesteninu sa smrčcima. Ovo je recept.

Sastojci:

50 dag bijelog oštrog brašna

50 dag smrčaka

4 jaja

sol

10 dag margarina

4 dl kiselog vrhnja

20 dag trapista

glavica luka

papar

peršinov list

Foto: Željko Križevac arhiva Foto: Željko Križevac arhiva Morchella rotunda - smrčak

Priprema:

Zamijesimo tjesteninu od brašna, dva jaja i soli, oblikujemo loptice te razvučemo u tankom sloju i izrežemo na kratke rezance. Prokuhamo u slanoj vodi 10 minuta, ocijedimo te stavimo na vruć margarin. U međuvremenu na zagrijanoj masnoći ispržimo sitno isjeckan luk da blago porumeni, smrčke dobro očistimo, operemo i malo prosušimo te dodamo na luk i lagano nastavimo pržiti uz dodatak soli, peršinov list i papar. Pržimo 10 minuta i nakon toga odmaknemo s vatre. U vatrostalnu posudu namazanu margarinom stavimo sloj tjestenine, preko njih stavimo pržene smrčke, prelijemo ih s 2 dl kiselog vrhnja, zatim dodamo ostalu tjesteninu i stavimo u zagrijanu pećnicu na 10 minuta. U međuvremenu napravimo smjesu u koju smo dodali dva jaja i 2 dl kiselog vrhnja i ribani sir. Tjesteninu prelijemo napravljenom smjesom i zapečemo.

Foto: Željko Križevac Foto: Željko Križevac

