Rajčice svojim slatkim i sočnim okusom mogu doprinijeti boljem okusu brojnih jela, bilo da su ubrane u vlastitom vrtu ili su kupljene na tržnici.

Ukusne rajčice mogu se rezati na kolutiće za sendviče, kockice za salsu, nasjeckati za salate i koristiti u bezbrojnim drugim jelima, ali ako se ne skladište pravilno, gubi se njihova kvaliteta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz nekoliko jednostavnih koraka, možete im produžiti rok trajanja i dulje uživati u njima, maksimizirajući njihov okus.

Kako pravilno skladištiti rajčice

Prvo što treba znati je to da se svježe rajčice ne smiju stavljati na hlađenje jer kada dosegnu vrhunac zrelosti, njihovo hlađenje zaustavlja daljnje sazrijevanje. Dakle, osim ako vaše rajčice nisu savršeno zrele, njihovo hlađenje neće dovesti do one idealne sočne rajčice kakvu želite.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, ako imate savršeno zrele rajčice koje ne možete odmah iskoristiti, opcija je da ih spremite u hladnjak. Zrele rajčice mogu izdržati dan ili dva u hladnjaku bez značajnog gubitka kvalitete.

Izbjegavajte ih ostavljati u hladnjaku dulje od nekoliko dana jer produljeno hlađenje može dovesti do dehidracije, što rezultira manje sočnom rajčicom s brašnastim ili kašastim mesom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za najbolji okus i teksturu, uvijek jedite rajčice na sobnoj temperaturi, dopustite im da se zagriju prije rezanja i stavljanja u salate ili sendviče.

Konačno, skladištenje rajčica s peteljkama prema dolje dobra je praksa iz nekoliko razloga. Prvo, pomaže u sprječavanju izlaska vlage kroz stabljiku, što može pomoći da rajčice duže ostanu sočnije. Čuvanje na ovaj način također može smanjiti vjerojatnost pojave plijesni oko područja stabljike i može produžiti svježinu vaših rajčica, piše Express.co.uk.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Voće i povrće poskupjelo. Mrkva 50, a kruška skuplja 121 posto