Nutricionistica Sandra Milošević otkrila je koje se namirnice ne smiju zamrzavati, koliko ostale trebaju stajati u zamrzivaču te zašto je blanširanje važno, piše Mondo.

Ovih je dana na tržnice ravno iz vrta stiglo rano povrće. U čemu je njegova prednost u odnosu na smrznuto, što ne bi trebalo zamrzavati, a što jesti bez termičke obrade te koliki je rok trajanja voća i povrća u zamrzivačima, za Jutarnji program RTS-a otkrila je nutricionistkinja Sandra.

"Ne smijete zamrzavati voće koje sadržava većinom vodu. Tu spadaju lubenica, dinja te povrće kao što su krastavci, tikvice i zelena salata. Ne bi se trebali zamrzavati jer se stvaraju kristali leda koji štete kvaliteti tih namirnica i time mijenjaju teksturu i ukus", rekla je nutricionistica te potom otkrila što gubimo zamrzavanjem hrane.

"U industriji se provodi to brzo zamrzavanje, tako da se hranljiva vrijednost svih namirnica čuva. Prije svega se čuvaju prehrambena vlakna koja su nam neophodna i najvažnija, također, i minerali. Ono što se gubi, to su vitamini, poput vitamina C, dok se vitamini A i K manje gube jer su oni pri promjeni temperature stabilniji."

Koliko se voće i povrće smiju držati u zamrzivaču?

Voće i povrće se smije čuvati u zamrzivaču od šest mjeseci do godinu dana.

Nutricionistica je otkrila koje termički neobrađeno voće i povrće ne treba jesti.

Foto: Screenshot/RTS Foto: Screenshot/RTS Nutricionistica Sandra Milošević.

"Sada je popularno mišljenje da treba jesti sirovo povrće, ali treba istaknuti da se određeno povrće ne smije jesti sirovo. Tu spadaju: krumpir, kelj, prokulica, blitva, špinat, cvjetača i brokula. Oni se trebaju termički obraditi zato što sadrže određene strumogene tvari koje mogu poremetiti rad štitnjače. To baš naglašavamo osobama koje imaju poremećaj rada te žlijezde", istaknula je.

Nutricionistica Sandra je rekla da je konzumacija zelenog lisnatog povrća zdrava.

Kako odmrznuti meso i ribu?

"Zeleno lisnato povrće sadrži cijeli spektar vitamina i minerala. Sadrži karotenoide poput luteina i zeaksantina. Štiti naše oči od pojačane svjetlosti i UV zračenja. Svakako je niskokalorično povrće i djeluje osvježavajuće. Preporučuje se jesti na topli dani jer ne opterećuju probavne organe", rekla je stručnjakinja te su osvrnula na tikvice.

"Tikvice su zdravo povrće, ali sadrže određenu količinu netopivih vlakana. Ako ljudi imaju osjetljiv probavni sustav, mogu uzrokovati nadutost i plinove. Isključene su u slučaju sindroma iritabilnog crijeva i nekih bolesti bubrega", istaknula je.

Nutricionistica je otkrila da hranu treba blanširati prije zamrzavanja. "Blanširanjem neutraliziramo enzime koji dovode do promjene mirisa, odnosno kvarenja hrane. Time sprječavamo promjenu okusa i mirisa, a ubijamo i neke bakterije.

Meso treba znati pravilno odmrznuti.

"Meso i riba pravilno se odmrzavaju tako da se ostave nekoliko sati u hladnjaku. Navečer ih izvadite i možete koristiti za pripremu jela tijekom dana", otkrila je nutricionistica Sandra.