Pripremite zdrav i ukusan smoothie: Nutricionisti otkrivaju što treba izbjegavati

Smoothieji su postali popularan odabir za brz i hranjiv obrok, no da bi bili uistinu zdravi, a ne "šećerna bomba", ključan je pravilan omjer sastojaka. Nutricionisti ističu da uravnotežen smoothie može biti izvrstan način za unos vitamina i vlakana, osiguravajući dugotrajnu sitost i energiju.

Da bi smoothie bio potpun obrok, mora sadržavati proteine, zdrave masti i složene ugljikohidrate, uz vlakna. Takva kombinacija usporava probavu i apsorpciju šećera iz voća, čime se osigurava stabilna razina energije, bez naglog porasta i kasnijeg pada. Kada se napitak sastoji uglavnom od voća i soka, taj je efekt gotovo neizbježan. Proteini i masti ključni su za produljeni osjećaj sitosti, čime smoothie postaje obrok koji može zamijeniti doručak, piše Real Simple.

Pet koraka za savršeni smoothie

Korak 1: Tekuća baza

Svaki smoothie započinje tekućinom (100-200 ml). Voda, kravlje mlijeko ili biljni napitci poput bademovog odličan su izbor. Za dodatne proteine i kremoznost, preporučuje se korištenje nezaslađenog grčkog jogurta ili kefira.

Korak 2: Voće i povrće

Ovo je srž smoothieja. Preporuka je dodati jednu do dvije šake povrća, poput neutralnog špinata, i jednu porciju voća. Bobičasto voće sadrži manje šećera, a banana daje slatkoću. Smrznuto voće daje gustoću i hladi napitak.

Korak 3: Izvor proteina

Proteini su ključni za sitost. Cilj bi trebao biti 15 do 20 grama po obroku. Najjednostavniji izvori su grčki jogurt, svježi sir ili mjerica proteinskog praha. Orašasti plodovi i sjemenke također doprinose unosu proteina.

Korak 4: Zdrave masti i vlakna

Žlica avokada, maslaca od orašida ili chia sjemenki osigurat će dodatnu sitost i usporiti probavu. Zobene pahuljice odličan su izvor vlakana koji doprinosi zdravlju probavnog sustava.

Korak 5: Začini i miksanje

Začini poput cimeta ili kakaa obogatit će okus bez dodavanja kalorija. Svi sastojci stavljaju se u blender, počevši od tekućine te se miksaju dok smjesa ne postane glatka.

Sastojci koje je bolje izbjegavati

Iako su smoothieji prilagodljivi, neke sastojke treba koristiti s oprezom. To se odnosi na dodane šećere poput meda ili sirupa, koji zdrav napitak pretvaraju u desert.

Za postizanje slatkoće preporučuje se korištenje zrele banane. Poželjno je izbjegavati i voćne sokove jer sadrže koncentrirani šećer bez vlakana. Aromatizirani jogurti također su česta zamka; uvijek treba birati običan, nezaslađeni grčki jogurt.

Recept za čokoladni smoothie za energiju

Ovaj smoothie bogat je nutrijentima i osigurava dugotrajan osjećaj sitosti.

Sastojci:

1 šalica nezaslađenog bademovog mlijeka

1 mjerica čokoladnog proteinskog praha

1/2 šalice smrznutih borovnica ili jagoda

1/2 smrznute banane

1/2 šalice smrznute cvjetače (usitnjene)

1/2 šalice običnog grčkog jogurta

1 žlica maslaca od badema ili kikirikija

1 do 2 medjoul datulje (bez koštica)

Postupak:

Sve sastojke staviti u blender, počevši od bademovog mlijeka kako bi se olakšalo miksanje. Miksati na visokoj brzini dok smjesa ne postane potpuno glatka i kremasta. Uliti u čašu i poslužiti odmah kako bi se sačuvala svježina i nutritivna vrijednost.

