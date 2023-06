Jeste li se ikada zapitali što stručnjaci za prehranu zapravo jedu kako bi ostali zdravi? Srećom, jedan od vrhunskih nutricionista omogućio je pristup svojoj kuhinji i podijelio neke sastojke svojih obroka, piše The Sun.

Profesor genske epidemiologije i stručnjak za zdravlje crijeva dr. Tim Spector na YouTubeu je pokazao što obično jede svaki dan. On započinje jutro "najvažnijim napitkom" u danu, crnom kavom koja je "napravljena od dobrog, suhog pečenog zrna, prepunog polifenola".

"To je sjajan početak bez obzira hoćete li doručkovati ili ne", rekao je. On je priznao da ponekad preskoči doručak, a kad jede ujutro nakon kave pije malo punomasnog jogurta. "Može biti grčki, nije važno, samo da je kvalitetan i da u njemu nema drugih sastojaka. Dakle, da je bez šećera, voća i da nema niskog udjela masti", rekao je.

Mastan doručak je važan

Tim je dalje rekao da je za njega udio masnoće u jogurtu važan te je istaknuo da ne jede "zdrave" žitarice i musli za doručak jer bi mu nakon toga jako skočio šećer u krvi. "Dakle, za mene početak dana s masnim doručkom znači da imam bolji metabolizam i manje sam gladan kasnije tijekom dana", objasnio je.

Tim u svoj jogurt dodaje kefir, fermentirano mlijeko koje je bogato živim mikroorganizma. On je istaknuo da je doručak s više masti i proteina s malo miješanih orašastih plodova i sjemenki itekako zdrav. "Ne trebaju vam super-brendovi koji koštaju cijelo bogatstvo, niti 'otmjene' namirnice poput chia sjemenki. Jednostavna mješavina orašastih plodova i sjemenki dobro će funkcionirati i bogata je polifenolima i vlaknima", pojasnio je.

Na kraju, on sve to nadopunjuje s dosta borovnica i malina. "Namirnice poput malina imaju najveći udio vlakana od svih biljaka", kazao je Tim te istaknuo da se možete odlučiti za bilo koje voće: "Što je veća raznolikost, to bolje".

Timov ručak ne uključuje ništa osim avokada. "Pun je masnoća i kalorija koje su zapravo jako dobre za vas", rekao je. Stavlja ga na raženi kruh s kiselim tijestom s dosta ekstra djevičanskog maslinovog ulja. "to je jedino što ima stvarno visoku koncentraciju polifenola", kazao je.

Rajčica za zdravlje crijeva

Polifenoli su kategorija biljnih spojeva za koje se smatra da potiču probavu i zdravlje mozga, kao i da štite od bolesti srca i dijabetesa tipa 2. Tim je rekao da ne brinete o kalorijama maslinovog ulja: "ako je visoke kvalitete, bit će vam jako dobro".

On zatim posipa papriku po vrhu i doda nekoliko rajčica, jer smatra da one pospješuju zdravlje crijeva. Ponekad će Tim svom ručku dodati malo kiselog kupusa. Ali napomenuo je da nikada ne biste trebali kupovati kiseli kupus u octu jer će svi mikrobi u njemu biti mrtvi. Na kraju doda malo graha zbog polifenola i vlakana.

Dok je radio kao liječnik u bolnici skoro deset godina, Tim je rekao da je njegov ručak bio sendvič od tune i kukuruza s "kupovnim kruhom", boca soka od naranče i paketić čipsa. Kasnije je otkrio da je to "užasan spoj" za njegovu razinu šećera u krvi.

"Moja idealna formula za večeru je: biljna, raznolika, začinjena i jednostavna. Nešto što se brzo spravlja", rekao je Tim te naglasio da jedenje raznih začina poput kurkume, garam masale i sjemenki gorušice može koristiti vašem zdravlju i nahraniti vaš crijevni mikrobiom. Tim je ispekao malo cvjetače, umiješao malo kefira i dodao malo korijandera, probiotike i začine.