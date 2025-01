Popularna pizzerija u engleskom gradu Norwichu objavila je rat ananasima odlučivši havajsku pizzu naplatiti 100 funti (118 eura) kako bi odvratila kupce od tog kontroverznog dodatka koji izaziva podjele među picoljupcima. Pizzerija Lupa nedavno je u aplikaciju za dostavu hrane dodala pizzu s ananasom uz opis: "Možete je dobiti, za 100 funti. Ma da, naručite i šampanjac! Samo naprijed, nakaze!"

"Snažno se protivimo ananasu na pizzi", rekao je suvlasnik pizzerije Francis Wolf. Drugi suvlasnik, glavni kuhar Quin Jianoran, rekao je da u restoranu drže konzervirani ananas u slučaju da ga netko naruči, ali taj film tek treba vidjeti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je pizza postala globalno popularna, razne su je kulture "obogatile" svojim dodacima, često na zgražanje Talijana. Britanska tvrtka YouGov za istraživanje javnog mnijenja u izvješću iz siječnja 2024. kaže da više od 50 posto Britanaca voli ili im je u redu ananas na pizzi, 16 posto ga ne voli, a gotovo 20 posto ga ne podnosi.

Kupci podijeljeni

Neke poznate britanske ličnosti uključile su se u raspravu, a bivši političar Ed Balls rekao je da je ananas na pizzi "užasna" ideja. Zaljubljenici u havajsku pizzu oglasili su se na Lupinim društvenim mrežama u obrani tog dodatka, a jedan je korisnik rekao da je "ananas na pizzi sve". Drugi pak argumentira da je rat ove pizzerije protiv ananasa "sjajan primjerak bezopasnog marketinga".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I u norvičkoj poslovnici kupci su podijeljeni. Graditelj Simon Greaves (40) opisuje stavljanje ananasa na pizzu pogrešnim, dodajući da to ne bi trebalo činiti. Johnnyju Worsleyju (14), havajska čvrsto drži drugo mjesto, odmah nakon pizze s kobasicom. No ipak nije vjerni sljedbenik pizze s ananasom. "Ne bih izdvojio 100 funti za to. Mislim da nitko ni neće", predviđa Worsley.

POGLEDAJTE VIDEO: Pizza je skoro duplo skuplja, a pivo je samo za bogataše! Ekonomist objasnio kako možemo utjecati na cijene

Tekst se nastavlja ispod oglasa