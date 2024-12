Pitali smo vas ide li jabuka u francusku salatu: Vaši odgovori su nas iznenadili

Francuska salata nezaobilazan je prilog na blagdanskoj trpezi. Skoro svaka domaćica ima svoj "tajni sastojak" kako bi baš njena bila najbolja i najukusnija. Među nizom začina i sastojaka koji se dodaju francuskoj salati, najviše prijepora izazivaju jabuke.

Na Facebook stranici Net.hr-a pitali smo vas "Koji je vaš odgovor na vječno pitanje - ide li jabuka u francusku salatu?". Nije dugo trebalo da se mnoštvo naših čitatelja oglasi u komentarima, a njihovi odgovori ugodno su nas iznenadili.

"Ja je ne stavljam, pa sad ide ili ne ide, meni je francuska s mrkvom, graškom, krumpirom, kiseli krastavci, niti jaja ne stavljam zbog veće trajnosti, u to sve majoneza i dva tri zrna soli i to je to, a te monade s jabukama, šunkama, tjesteninom itd., nema veze po meni s onom iz djetinjstva kako je pamtim i radim dan danas", glasio je jedna od prvih komentara.

Međutim, ubrzo su se javili oni koji stavljaju jabuku u francusku salatu te su otkrili da obično stavljaju one kisele.

Foto: Shutterstock

"Može se staviti malo kiselkaste jabuke i to je napravi sočnijom. Ne pretjerati s količinom. Ako ništa drugo, zbog promjene da nije uvijek isto. Također, ako nekome smeta grašak jer napuhuje, može se staviti kukuruz umjesto toga", savjetovala je jedna čitateljica.

'Kisela jabuka obavezno!'

"Ide ako voliš, ako ne voliš ne ide. Meni paše jabuka, a tko hoće može i ananas staviti", napisala je druga.

"Ja stavljam i jabuku, svako po svom ukusu i kako voli jesti. Čula sam da netko stavlja kiselo vrhnje, mi ne volimo", otkrila je jedna od čitateljica.

Druga je, pak, istaknula da originalni recept za francusku salatu sadrži jabuku.

"Ide od davnina pravi pravcati recept je s jabukom, a tko voli nek izvoli…", napisala je.

Jedna od čitateljica, pak, otkrila je svoj recept za popularnu salatu.

Foto: Shutterstock / Ilustracija Francuska salata

"Ide jabuka, to je jedina bitna razlika između ruske i francuske salate. Još k tome, u francusku se umjesto šunke može dodati, kobasica te hladno pečenje pileće ili kuhana govedina na kockice!", istaknula je.

"Naravno, kisela jabuka obavezno! Jaja - ne! Umjesto majoneze napravim sama dresing za francusku salatu. Prste da poližeš", glasio je sljedeći komentar.

'Ubije mi francusku'

Ipak, najviše čitatelja mišljenja je da se u francusku salatu nikako ne stavljaju jabuke.

"Ima ljudi koji stavljaju, probala i ok je, ja se držim klasike i nitko se ne buni", otkrila je čitateljica, a druga se složila s njom te je rekla da joj je jabuka u francuskoj salati "jako neukusno".

"Ja ne stavljam, jer mi je to jako neukusno, ta salata mora biti pomalo slana i osvježavajuća. Istina je da je nekome teška, ali ne jedete ju svaki dan. Pravim klasično, dodam jaja, majonezu, papar i sol, svi kažu da ja pravim najbolju, a ionako se pojede u roku od dva dana", napisala je.

"Kod mene nema šanse, ubije mi francusku", odrješita je bila jedna od čitateljica, a druga je, pak, poručila da je to "stvar ukusa".

"Da li ide ili ne, stvar je ukusa ništa drugo. Ja se držim klasične francuske i tako će biti jer tako volimo svi", istaknula je.

