Jednostavno uklonite štetne čestice iz vode: 'Svuda su oko nas i opasne su za zdravlje'

Znanstvenici su ukazali na jednostavan način za uklanjanje mikroplastike iz vodovoda, nakon što je otkriveno da su sićušni komadići plastike povezani s povećanim rizikom od dijabetesa i moždanog udara. Gotovo je nemoguće izbjeći mikroplastiku jer čestice ulaze u vodu, hranu, a nalaze se čak i u zraku koji udišemo.

Plastični komadići, manji od pet milimetara u promjeru, svakodnevno nastaju u kućanstvu, pa čak i od dasaka za rezanje, vrećica čaja, pakiranja hrane i odjeće. Mikroplastika se također nalazi u sredstvima za čišćenje i pastama za zube – sjetite se sitnih, tvrdih kuglica u pilinzima za lice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nedavno istraživanje pokazalo je da je nekim ljudima u mozgu akumulirano oko 7 grama plastike – što se povezuje s povećanim rizikom od demencije. Sićušne čestice također su u manjim količinama dospjele u jetru i bubrege ispitanika.

Jednostavna tehnika može 'dekontaminirati' plastiku iz vode

Novija studija upozorava da veća izloženost mikroplastici može povećati rizik od visokog krvnog tlaka, dijabetesa i moždanog udara. Voda u plastičnim bocama nerijetko je kontaminirana sitnim komadićima plastike, a mikroplastika se ponekad nalazi i u vodi iz slavine, tvrde znanstvenici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nano/mikroplastika (NMP) u vodi iz slavine, koja izlazi iz centraliziranih sustava za pročišćavanje vode, izaziva sve veću globalnu zabrinutost jer predstavlja potencijalni zdravstveni rizik za ljude", izjavili su istraživači s Medicinskog sveučilišta Guangzhou i Sveučilišta Jinan u Kini.

Međutim, tim je otkrio da jednostavno prokuhavanje vode za piće može filtrirati mikroplastiku, kako je detaljno opisano u radu objavljenom u časopisu Environmental Science and Technology Letters.

Proveli su testove na mekoj i tvrdoj vodi iz slavine – koja sadrži više minerala – dodajući nanoplastiku i mikroplastiku prije kuhanja tekućine, a zatim filtrirajući sve taloge. Nanoplastika je još manja od mikroplastike, obično manja od 0,001 milimetara. Iako je učinkovitost varirala ovisno o vrsti vode, u nekim je slučajevima i do 90 posto NMP-a uklonjeno postupkom kuhanja i filtriranja.

"Ova jednostavna strategija prokuhavanja vode može 'dekontaminirati' NMP iz vode iz vodovoda u domaćinstvu i ima potencijal za neškodljivo smanjenje unosa NMP-a u organizam putem potrošnje vode", primijetio je biomedicinski inženjer Zimin Yu s Medicinskog sveučilišta Guangzhou.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zapravo, većina ljudi mogla bi se riješiti mikroplastike iz vode koristeći alate koje već imaju u kuhinji. Metodom kuhanja i filtriranja, znanstvenici su uspjeli ukloniti veće količine NMP-a iz tvrde vode iz slavine u kojoj se zagrijavanjem stvara talog kamenca.

Autori studije pozvali su na daljna istraživanja

Istraživači su izjavili da su komadići mikroplastike bili zarobljeni u vapnenačkoj kori dok se voda zagrijavala, a zatim su ih jednostavno procijedili kroz cjedilo. No, čak i u mekšoj vodi, istraživači su uspjeli filtrirati otprilike četvrtinu NMP-a pomoću istog postupka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Autori studije ponovno su testirali ovu strategiju dodavanjem još više nanoplastičnih čestica u vodu i još uvijek su uspjeli ukloniti većinu njih prokuhavanjem i filtriranjem tekućine.

"Korištenje prokuhane vode očito je održiva dugoročna strategija za smanjenje globalne izloženosti česticama mikroplastike", rekli su. Dodali su da bi ta praksa mogla postati raširenija kako raste svijest o štetnosti mikroplastike.

Istraživači su pozvali na daljnje studije o tome da prokuhana voda može smanjiti izloženost mikroplastici i čak spriječiti neke od njenih loših utjecaja na zdravlje koje studije polako otkrivaju. "Ova studija pruža početne dokaze da izloženost mikroplastici ima utjecaj na zdravlje", rekao je Sai Rahul Ponnana, istraživač podataka na Case Western Reserve School of Medicine u Ohiu.

Rad je predstavljen na godišnjoj znanstvenoj sjednici Američkog koledža za kardiologiju, a pokazao je da je učinak mikroplastike na rizik od moždanog udara značajan. "Kada smo u našu analizu uključili 154 različita socioekonomska i ekološka obilježja, nismo očekivali da će mikroplastika biti među 10 najboljih za predviđanje prevalencije kroničnih nezaraznih bolesti", dodao je dr. Ponnana.

Rezultati pokazuju da su veće koncentracije onečišćenja mikroplastikom povezane s većom prevalencijom bolesti. No, istraživači kažu da dokaz o povezanosti ne znači nužno da mikroplastika uzrokuje te zdravstvene probleme. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo postoji li uzročna veza ili se kontaminacija mikroplastikom pojavljuje kao jedan od dodatnih čimbenika koji dovodi do zdravstvenih problema, piše The Sun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Plastika u tijelu: Povećava mogućnost moždanog i srčang udara, a ušla je i u muške testise