Nutricionistica: 'Zamijenite šećer ovom namirnicom i zaboravite na pad energije'

Za sve one koji traže jednostavan način za poboljšanje zdravlja, nutricionistica tvrdi da zamjena šećera u čajevima i kavi jednom uobičajenom kuhinjskom namirnicom može spriječiti strahovane "energetske slomove". U vrijeme kada sve više ljudi preispituje svoje dnevne navike u potrazi za pametnijim i hranjivijim izborima, Manuka med brzo postaje popularna alternativa za one koji žele prirodnu slatkoću s dodatnim zdravstvenim prednostima.

Jasna razlika između meda i šećera

Nutricionistička terapeutkinja Liliana Trukawka naglašava da postoji bitna razlika između šećera i meda. "Iako i med i šećer sadrže prirodne šećere, med nudi puno više od same slatkoće", objašnjava ona.

"Za razliku od rafiniranog šećera, med sadrži vitamine, minerale i antioksidanse u tragovima koji podržavaju cjelokupno zdravlje. Također ima niži glikemijski indeks od šećera, što znači da oslobađa energiju ravnomjernije, umjesto da uzrokuje oštre skokove i padove razine energije", dodaje Trukawka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Posebna svojstva Manuka meda

"U slučaju Manuka meda, tu je i dodatna prednost antibakterijskih svojstava i aktivnosti koje podržavaju imunitet zahvaljujući njegovom jedinstvenom spoju MGO (metilglioksal)", ističe nutricionistica. Vrhunski Manuka medovi, poput onih brenda Melora, bogati su antioksidansima i jedinstvenim antibakterijskim spojem MGO, što ih čini privlačnom opcijom za svakoga tko želi podržati imunitet ili uživati u stabilnijem oslobađanju energije tijekom dana.

Ovaj vrhunski med visoke potentnosti proizvodi se i pakira na Novom Zelandu, ispunjavajući stroge vladine smjernice za autentičnost. Poznat po svojoj bogatoj teksturi i prepoznatljivom okusu, ovaj luksuzni med cijenjen je zbog svoje svestranosti. Možete ga konzumirati izravno sa žlice za brzi poticaj zdravlju ili ga umiješati u vruću limunadu i druge napitke za umirujući učinak, piše Mirror.

Alternative i iskustva kupaca

Postoje i pristupačnije opcije. Primjerice, Manuka med s ekstraktom borovnice kombinira autentični Manuka med s čistim novozelandskim livadnim medom i prirodnim ekstraktom borovnice, stvarajući ukusan i vibrantan voćni okus. Rezultat je gladak med bogat antioksidansima s prirodno slatkim, blago kiselkastim okusom borovnice, idealan za one koji žele zdraviju alternativu rafiniranom šećeru bez kompromisa u okusu.

Foto: Pexels

Kao povoljniju opciju, u trgovinama poput Holland and Barrett može se pronaći novozelandski med od djeteline koji ima sladak, mirisan okus s cvjetnim notama.

Ipak, kupci su Manuka med ocijenili vrlo visoko.

"Ovo je najljepši med ikad... toplo preporučujem", napisala je jedna sooba.

"Odličan med, vrlo jednostavna boca za istiskivanje i dobar izbor okusa", dodala je druga.

Bilo je i manjih zamjerki. Na primjer, jedna je osoba savjetovala: "Kad je boca skoro prazna, samo ulijte vruću vodu, promućkajte i popijte. Divno je!", ali je izrazila razočaranje što je ukinuta verzija s cimetom.

Unatoč tome, većina recenzija bila je izrazito pozitivna, što potvrđuje i komentar jednog kupca: "Stvarno dobro, odličan okus."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem