Ne znate više što kuhati? Ovih sedam recepata osigurat će vam ukusan ručak

Svakodnevno planiranje obroka može biti izazov, pogotovo kada se trudite uskladiti poslovne obaveze, obiteljske potrebe i želju za ukusnom, domaćom hranom.

Kako bismo vam olakšali tjedan, pripremili smo prijedlog jelovnika sa sedam provjerenih recepata koji spajaju tradiciju i jednostavnost, idealnih za ručak od ponedjeljka do nedjelje.

Ponedjeljak: Varivo od slatkog kupusa

Tjedan započinjemo okrepljujućim i hranjivim jelom na žlicu koje grije dušu i tijelo. Varivo od slatkog kupusa klasik je domaće kuhinje, a za pripremu su vam potrebni sastojci koje vjerojatno već imate kod kuće.

Sastojci (za 4 osobe):

1 kg slatkog kupusa

2 krumpira

1 glavica luka

mrkva (po želji)

ulje ili mast

1 žlica slatke mljevene paprike

sol, papar, kim

Postupak:

Na zagrijanom ulju pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte kupus narezan na krpice i pospite mljevenom paprikom. Nakon miješanja, dodajte krumpir narezan na kockice i podlijte vodom ili temeljcem tek toliko da prekrije sastojke. Kuhajte poklopljeno na laganoj vatri oko pola sata, dok povrće ne omekša. Pred kraj začinite solju, paprom i po želji kimom za bolju probavu.

Utorak: Brza tjestenina sa svježim sirom

Nakon variva, utorak je rezerviran za brz i jednostavan ručak koji će voljeti i djeca i odrasli. Tjestenina sa svježim sirom gotova je za svega 15 minuta.

Sastojci:

400 g tjestenine po izboru

300 g svježeg kravljeg sira

1 žlica kiselog vrhnja

sol i papar

svježi peršin za posipanje

Postupak:

Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Sačuvajte malo vode od kuhanja. Dok se tjestenina kuha, u zdjeli pomiješajte svježi sir, kiselo vrhnje, sol i papar. Kuhanu tjesteninu ocijedite i odmah je vruću pomiješajte s pripremljenom smjesom od sira. Dodajte malo sačuvane vode od kuhanja kako biste dobili kremasti umak. Poslužite odmah, posuto svježe sjeckanim peršinom.

Srijeda: Meksički okusi - pileći taquitosi

Razbijte rutinu jelom inspiriranim meksičkom kuhinjom. Pileći taquitosi hrskave su rolice punjene piletinom, savršene uz svježu salsu.

Sastojci:

500 g kuhane ili pečene piletine

kukuruzne tortilje

sol, papar, kumin

ulje za prženje ili pečenje

Za "pico de gallo" salsu: sjeckana rajčica, luk, korijander, sok limete

Postupak:

Usitnite piletinu i začinite je solju, paprom i kuminom. Kukuruzne tortilje kratko zagrijte da omekšaju, napunite ih piletinom, čvrsto zarolajte i učvrstite čačkalicom. Pržite ih u dubokom ulju do zlatne boje ili, za zdraviju verziju, pecite u pećnici na 200°C dok ne postanu hrskave. Poslužite uz jednostavnu "pico de gallo" salsu koju ste pripremili miješanjem sjeckane rajčice, luka, korijandera i soka limete.

Četvrtak: Tradicionalna tjestenina Carbonara

Pripremite legendarnu Carbonaru na pravi, talijanski način - bez vrhnja.

Sastojci:

400 g špageta

150 g pancete ili guancialea

3 jaja

80 g ribanog sira pecorino ili parmezana

svježe mljeveni crni papar

Postupak:

Skuhajte špagete prema uputama. Sačuvajte malo vode od kuhanja. Dok se tjestenina kuha, na tavi bez masnoće prepržite sitno sjeckanu pancetu ili guanciale dok ne postane hrskava. U zdjeli umutite jaja s ribanim sirom i obilno začinite svježe mljevenim crnim paprom. Kuhanu tjesteninu ocijedite i odmah je prebacite u tavu s pancetom, maknite s vatre te brzo umiješajte smjesu od jaja i sira. Kremoznost ćete postići dodavanjem malo vode u kojoj se kuhala tjestenina. Poslužite odmah.

Petak: Šaran iz pećnice s krumpirom

Petak je dan za ribu, a slatkovodni specijaliteti duboko su ukorijenjeni u našoj gastronomiji, posebno u kontinentalnim krajevima. Šaran iz pećnice jednostavno je jelo.

Sastojci:

1 šaran (oko 1,5 kg)

1 kg krumpira

2 glavice luka

1 limun

nekoliko češnjeva češnjaka

svježi peršin

sol, papar, ulje

Postupak:

Pećnicu zagrijte na 180 °C. Očišćenog šarana zarežite, posolite i popaprite. Unutrašnjost napunite ploškama limuna, češnjakom i peršinom. U lim za pečenje složite tanko narezani krumpir i luk, posolite, nauljite i na povrće položite ribu. Pecite oko 45 minuta, dok riba ne bude pečena, a krumpir mekan i hrskav.

Subota: Kuhana junetina s umakom od kopra

Vikend je idealan za konkretan, krepak obrok. Kuhana junetina s umakom od kopra jelo je koje spaja nježno meso i aromatičan, blago kiselkast umak.

Sastojci:

800 g junetine za juhu

korjenasto povrće (mrkva, celer, peršin)

lovorov list, papar u zrnu

Za umak: 30 g maslaca, 2 žlice brašna, 100 ml kiselog vrhnja, šaka svježe sjeckanog kopra, sol, papar, nekoliko kapi limunova soka

Postupak:

Skuhajte junetinu s korjenastim povrćem, lovorom i paprom u zrnu. Juhu procijedite i sačuvajte. Za umak, na maslacu kratko popržite brašno (napravite svijetlu zapršku). Postupno dolijevajte procijeđenu juhu od kuhanja mesa, neprestano miješajući dok ne dobijete glatki umak. Na kraju umiješajte kiselo vrhnje, šaku svježe sjeckanog kopra te začinite solju, paprom i limunovim sokom. Kuhanu junetinu narežite i prelijte bogatim umakom.

Nedjelja: Rizibizi s faširkama

Kombinacija sočnih faširanaca i kremastog rizi-bizija nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Sastojci:

Za faširke:

500 g mljevenog mesa

1 jaje

sitno sjeckani luk

krušne mrvice

začini

Za rizi-bizi:

1 luk

250 g riže

200 g graška

temeljac

ulje, sol, papar

Postupak:

Za faširke pomiješajte mljeveno meso s jajetom, sitno sjeckanim lukom, krušnim mrvicama i začinima. Oblikujte polpete i pržite ih na ulju do zlatno-smeđe boje. Za rizi-bizi na ulju pirjajte luk, dodajte 250 grama riže i kratko je tostirajte. Podlijte temeljcem i kuhajte. Pet minuta prije kraja dodajte 200 grama graška i dovršite kuhanje. Poslužite tople faširke s rizi-bizijem.

