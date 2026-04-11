Ne znate više što kuhati? Ovih sedam recepata osigurat će vam ukusan ručak
Nadamo se da će vam ovi prijedlozi pomoći u planiranju i unijeti nove okuse na vaš stol. Uživajte u pripremi i dobar tek
Svakodnevno planiranje obroka može biti izazov, pogotovo kada se trudite uskladiti poslovne obaveze, obiteljske potrebe i želju za ukusnom, domaćom hranom.
Kako bismo vam olakšali tjedan, pripremili smo prijedlog jelovnika sa sedam provjerenih recepata koji spajaju tradiciju i jednostavnost, idealnih za ručak od ponedjeljka do nedjelje.
Ponedjeljak: Varivo od slatkog kupusa
Tjedan započinjemo okrepljujućim i hranjivim jelom na žlicu koje grije dušu i tijelo. Varivo od slatkog kupusa klasik je domaće kuhinje, a za pripremu su vam potrebni sastojci koje vjerojatno već imate kod kuće.
Sastojci (za 4 osobe):
- 1 kg slatkog kupusa
- 2 krumpira
- 1 glavica luka
- mrkva (po želji)
- ulje ili mast
- 1 žlica slatke mljevene paprike
- sol, papar, kim
Postupak:
- Na zagrijanom ulju pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast.
- Dodajte kupus narezan na krpice i pospite mljevenom paprikom.
- Nakon miješanja, dodajte krumpir narezan na kockice i podlijte vodom ili temeljcem tek toliko da prekrije sastojke.
- Kuhajte poklopljeno na laganoj vatri oko pola sata, dok povrće ne omekša.
- Pred kraj začinite solju, paprom i po želji kimom za bolju probavu.
Utorak: Brza tjestenina sa svježim sirom
Nakon variva, utorak je rezerviran za brz i jednostavan ručak koji će voljeti i djeca i odrasli. Tjestenina sa svježim sirom gotova je za svega 15 minuta.
Sastojci:
- 400 g tjestenine po izboru
- 300 g svježeg kravljeg sira
- 1 žlica kiselog vrhnja
- sol i papar
- svježi peršin za posipanje
Postupak:
- Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Sačuvajte malo vode od kuhanja.
- Dok se tjestenina kuha, u zdjeli pomiješajte svježi sir, kiselo vrhnje, sol i papar.
- Kuhanu tjesteninu ocijedite i odmah je vruću pomiješajte s pripremljenom smjesom od sira.
- Dodajte malo sačuvane vode od kuhanja kako biste dobili kremasti umak.
- Poslužite odmah, posuto svježe sjeckanim peršinom.
Srijeda: Meksički okusi - pileći taquitosi
Razbijte rutinu jelom inspiriranim meksičkom kuhinjom. Pileći taquitosi hrskave su rolice punjene piletinom, savršene uz svježu salsu.
Sastojci:
- 500 g kuhane ili pečene piletine
- kukuruzne tortilje
- sol, papar, kumin
- ulje za prženje ili pečenje
- Za "pico de gallo" salsu: sjeckana rajčica, luk, korijander, sok limete
Postupak:
- Usitnite piletinu i začinite je solju, paprom i kuminom.
- Kukuruzne tortilje kratko zagrijte da omekšaju, napunite ih piletinom, čvrsto zarolajte i učvrstite čačkalicom.
- Pržite ih u dubokom ulju do zlatne boje ili, za zdraviju verziju, pecite u pećnici na 200°C dok ne postanu hrskave.
- Poslužite uz jednostavnu "pico de gallo" salsu koju ste pripremili miješanjem sjeckane rajčice, luka, korijandera i soka limete.
Četvrtak: Tradicionalna tjestenina Carbonara
Pripremite legendarnu Carbonaru na pravi, talijanski način - bez vrhnja.
Sastojci:
- 400 g špageta
- 150 g pancete ili guancialea
- 3 jaja
- 80 g ribanog sira pecorino ili parmezana
- svježe mljeveni crni papar
Postupak:
- Skuhajte špagete prema uputama. Sačuvajte malo vode od kuhanja.
- Dok se tjestenina kuha, na tavi bez masnoće prepržite sitno sjeckanu pancetu ili guanciale dok ne postane hrskava.
- U zdjeli umutite jaja s ribanim sirom i obilno začinite svježe mljevenim crnim paprom.
- Kuhanu tjesteninu ocijedite i odmah je prebacite u tavu s pancetom, maknite s vatre te brzo umiješajte smjesu od jaja i sira.
- Kremoznost ćete postići dodavanjem malo vode u kojoj se kuhala tjestenina. Poslužite odmah.
Petak: Šaran iz pećnice s krumpirom
Petak je dan za ribu, a slatkovodni specijaliteti duboko su ukorijenjeni u našoj gastronomiji, posebno u kontinentalnim krajevima. Šaran iz pećnice jednostavno je jelo.
Sastojci:
- 1 šaran (oko 1,5 kg)
- 1 kg krumpira
- 2 glavice luka
- 1 limun
- nekoliko češnjeva češnjaka
- svježi peršin
- sol, papar, ulje
Postupak:
- Pećnicu zagrijte na 180 °C. Očišćenog šarana zarežite, posolite i popaprite.
- Unutrašnjost napunite ploškama limuna, češnjakom i peršinom.
- U lim za pečenje složite tanko narezani krumpir i luk, posolite, nauljite i na povrće položite ribu.
- Pecite oko 45 minuta, dok riba ne bude pečena, a krumpir mekan i hrskav.
Subota: Kuhana junetina s umakom od kopra
Vikend je idealan za konkretan, krepak obrok. Kuhana junetina s umakom od kopra jelo je koje spaja nježno meso i aromatičan, blago kiselkast umak.
Sastojci:
- 800 g junetine za juhu
- korjenasto povrće (mrkva, celer, peršin)
- lovorov list, papar u zrnu
- Za umak: 30 g maslaca, 2 žlice brašna, 100 ml kiselog vrhnja, šaka svježe sjeckanog kopra, sol, papar, nekoliko kapi limunova soka
Postupak:
- Skuhajte junetinu s korjenastim povrćem, lovorom i paprom u zrnu. Juhu procijedite i sačuvajte.
- Za umak, na maslacu kratko popržite brašno (napravite svijetlu zapršku).
- Postupno dolijevajte procijeđenu juhu od kuhanja mesa, neprestano miješajući dok ne dobijete glatki umak.
- Na kraju umiješajte kiselo vrhnje, šaku svježe sjeckanog kopra te začinite solju, paprom i limunovim sokom.
- Kuhanu junetinu narežite i prelijte bogatim umakom.
Nedjelja: Rizibizi s faširkama
Kombinacija sočnih faširanaca i kremastog rizi-bizija nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
Sastojci:
Za faširke:
- 500 g mljevenog mesa
- 1 jaje
- sitno sjeckani luk
- krušne mrvice
- začini
Za rizi-bizi:
- 1 luk
- 250 g riže
- 200 g graška
- temeljac
- ulje, sol, papar
Postupak:
- Za faširke pomiješajte mljeveno meso s jajetom, sitno sjeckanim lukom, krušnim mrvicama i začinima.
- Oblikujte polpete i pržite ih na ulju do zlatno-smeđe boje.
- Za rizi-bizi na ulju pirjajte luk, dodajte 250 grama riže i kratko je tostirajte.
- Podlijte temeljcem i kuhajte. Pet minuta prije kraja dodajte 200 grama graška i dovršite kuhanje.
- Poslužite tople faširke s rizi-bizijem.
Subotom na portalu Net.hr donosimo prijedloge recepata za idući tjedan. Pratite naš tjedni jelovnik.
POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra