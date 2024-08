Ne treba vam otvarač za konzerve da dignete poklopac: Ovaj trik olakšava život

Ako kod kuće nemate otvarač za konzerve, nema razloga za brigu. Postoji jednostavan način na koji možete otvoriti konzerviranu hranu, piše Express.

Kuharski stručnjak nedavno je na TikToku otkrio jednostavan način otvaranja konzervi pomoću nečega što svatko ima u svom domu. Ispostavilo se da je sve što vam treba obična žlica.

Stručnjak je u videu pokazao da možete koristiti žlicu za otvaranje konzervi. Sve što trebate učiniti je žlicom zagrebati po vrhu limenke te malo pri tome pritisnuti.

"Uopće neće trebati dugo da se stvori mala pukotina. U nju stavite žlicu, pritisnite i otvorite konzervu", objasnio je stručnjak.

Video je uskoro postao viralan i na stotine ljudi ostalo je zapanjeno činjenicom da nikada prije nisu čuli za metodu otvaranja konzerve žlicom.

"Volio bih da sam to znao kad nisam imao otvarač za konzerve, a konzervu graha sam otvorio žiletom. To nije bilo zabavno", "To je dobro znati", "Hvala. Nisam ovo znala", komentirali su oduševljeni tiktokeri.

