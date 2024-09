Ovo piće se pije na eks, a bomba je za imunitet: 'Prehlada je bila najblaža ikad'

Novinarka Expressa Diana Buntajova podijelila je svoje iskustvo s đumbirovim napitkom za jačanje imuniteta, koje je isprobala po preporuci prijateljice.

Iako je u početku bila skeptična, ubrzo je shvatila koliko ovo piće može djelovati na zdravlje. Nakon što je tjedan dana pila đumbir, rezultati su bili iznenađujući - brže se oporavila od prehlade i vratila joj se energija. Ipak, uz sve prednosti, suočila se s probavnim problemima tijekom korištenja ovog pripravka, piše Mirror.

Foto: Shutterstock

Učinkovit napitak za imunitet protiv prehlade

"Odlučila sam biti spremna za sezonu prehlade i gripe isprobavanjem ovih malih napitaka prije nego što jesen službeno započne 23. rujna. Nisam mogla vjerovati koliko ovi pripravci đumbira mogu dobro djelovati. Opskrbila sam se sokovima đumbira iz juice bara te sam ispijala male bočice u isto vrijeme nakon ručka i to tjedan dana. Prije nego što sam započela svoju misiju, pričala sam s Justinom Gašparovičem, stručnjakom za bihevioralnu psihologiju, o tome kakve bih učinke mogla očekivati", rekla je Buntajova.

Gašparović je objasnio da je glavni sastojak pića - korijen đumbira - pun antioksidansa, antivirusnih i antibakterijskih svojstava te da đumbir smanjuje upale i potiče bolju probavu, ali Diana je ipak imala probavne smetnje zbog svojih prethodnih zdravstvenih stanja.

Foto: Shutterstock

Novinarka je zatim ispričala kako se borila s prehladom: "Četvrtog dana moje nove rutine ispijanja đumbira, osjetila sam početak prehlade. Poznati osjećaj ekstremnog umora i čudne topline počeo je uzimati maha kako je dan odmicao. Do večeri me grlo počelo boljeti. Sljedeće jutro probudila me glavobolja prije nego što je alarm uopće počeo zvoniti."

"Međutim, moja prehlada nije bila tako jaka kao što sam očekivala. Ovaj medicinski koktel znači da moj imunosni sustav nije uvijek bio sjajan. Čak i obična prehlada bi me obično uništila na dva tjedna, ali ne i ovaj put. Kako je dan odmicao, simptomi mi se nisu pogoršavali, a začepljenost nosa je bila ublažena mojom dnevnom dozom đumbira, koja mi je očistila sinuse u roku od nekoliko minuta. Kad je došao sedmi dan, dobro sam se osjećala kad sam se probudila. Ovo je bila nedvojbeno najblaža prehlada koju sam ikada imala", navela je.

"Napitak od đumbira u bočicama može biti nevjerojatan saveznik u jačanju imunosnog sustava smanjenjem kroničnih upala u tijelu", rekao je stručnjak Gašparović.

Diana je na kraju zaključila da će i dalje konzumirati đumbir unatoč nekim nuspojavama.

