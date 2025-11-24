Na receptu za savršenu juhu od rajčica radila je 11 godina: Spremna je podijeliti tajnu

Aila Lin, zaljubljenica u kulinarstvo, provela je više od desetljeća u potrazi za savršenim receptom za juhu od rajčice, a sada je napokon spremna podijeliti ga sa svijetom. Kako prenosi Mirror, njezin tajni sastojak prilično je neočekivan. Dok se mnogi kuhari oslanjaju na mlijeko ili vrhnje kako bi postigli onu divnu kremastu teksturu, Aila predlaže nešto posve drugačije.

Tajna savršene juhe od rajčica je otkrivena

Kulinarska zvijezda objasnila je proces pripreme u videu na društvenim mrežama. "Trebalo mi je 11 godina da naučim kako napraviti najbolju juhu od rajčice, ali vas ću naučiti za manje od 60 sekundi", poručila je. "Posljednji sastojak je nešto što većina ljudi ne koristi i upravo je zbog toga ovaj recept tako poseban."

U ovom jednostavnom receptu koristi dvije vrste rajčica, papriku, luk, češnjak, temeljac i razne začine. Nakon što sve izmiksa, dodaje sastojak koji bi vas mogao iznenaditi.

Recept za savršenu juhu od rajčica

Sastojci:

Dvije vrste rajčica (jedna veća sorta za bazu i manje cherry rajčice za slatkoću)

Paprika

Luk

1 cijela glavica češnjaka

Temeljac

Voda

Maslinovo ulje

Sol

Papar

Mješavina talijanskih začina

Tajlandsko kokosovo mlijeko

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C.

Nasjeckajte dvije vrste rajčica na veće komade – jednu veću sortu za bazu i manje cherry rajčice za slatkoću.

Grubo narežite papriku i luk te sve povrće stavite na lim za pečenje.

Prelijte s malo maslinovog ulja, a zatim dodajte sol, papar i mješavinu talijanskih začina.

Stavite i cijelu glavicu češnjaka na lim, prelivši je s još malo ulja.

Pecite oko sat vremena, dok povrće ne dobije boju i smežura se, ali pazite da ne zagori.

Kad se povrće malo ohladi, prebacite ga u blender.

Istisnite pečene režnjeve češnjaka iz ljuske izravno u blender.

Dodajte temeljac i vodu, a zatim sve zajedno izmiksajte. Količinu tekućine prilagodite željenoj gustoći.

Na kraju, vrijeme je za Ailin čarobni sastojak "koji čini veliku razliku". Objasnila je: "Umjesto vrhnja za kuhanje ili mlijeka, ja umiješam tajlandsko kokosovo mlijeko."

Svijet oduševljen kulinarskim trikom

Ailin video postao je viralan, a brojni gledatelji zahvalili su joj na kulinarskom savjetu.

"Tajlandsko kokosovo mlijeko. Prefino! I tako utješno", komentirao je jedan gledatelj. Drugi je dodao: "Sjajno! Hvala vam puno na ovom nevjerojatnom receptu."

Treći se nadovezao: "Koristim kokosovo mlijeko u svim juhama i zaista ih čini ukusnijima."

Neki su iskoristili priliku i podijelili vlastite tajne sastojke za juhu od rajčice. Jedan je korisnik napisao: "Volim dodati malo balzamičnog octa za dodatnu dubinu okusa. Također dodam mrkvu i peršin, uz malo bosiljka na samom kraju." Drugi je predložio: "Dodajte miso pastu kako bi juha bila zaista ukusna i koristite svježe začinsko bilje. Predobro!"

