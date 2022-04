Izvršni direktor Tesle Elon Musk podijelio je bizarnu želju da kupi Coca-Colu, a najavio je i veliku promjenu u recepturi. Ili točnije, povratak korijenima.

"Iduće, kupujem Coca-Colu kako bih u nju vratio kokain", ponosno je danas napisao na Twitteru najbogatiji čovjek na svijetu.

To je svakako jedan od najluđih poslovnih prijedloga, no pitanje je kako bi to prošlo s upravnim odborom. Doduše, i svoje nesuglasice s Twitterom je Musk riješio silom kapitala.

Neki preispituju njegovo psihičko zdravlje

Očekivano, njegov komentar je izazvao pomamu na Twitteru i mnogi su pozdravili Muskovu viziju gaziranog pića. "Ne znam za vas, ali... meni se već sviđa novo vlasništvo", piše jedan fan.

Drugi je komentirao: "On je inspiracija za poduzetnike, vizionarska i inovativna osoba odlučna postići svoje ciljeve unatoč preprekama na njegovu putu da pozitivno utječe na svijet."

Mnogi su doveli u pitanje milijarderovo psihičko stanje, a jedan korisnik je napisao: "Ovo je ludo na razini Kanyea Westa. #ElonIsUnwell." Drugi korisnik je komentirao: "Zašto bi to učinio? Ovo što si upravo rekao je glupo. Odrasti!"

Originalna receptura

Kada je Coca-Cola lansirana 1800-ih, bila je puna kokaina i kofeina. Kokain, koji je dobiven iz lista koke, uklonjen je početkom 1900-ih.

Milijarderova izjava o kupnji Coca-Cole dolazi nakon što je Twitter pristao na njegovu ponudu za preuzimanje od 44 milijarde dolara. U izjavi u kojoj je najavio svoju ogromnu ponudu, Musk je rekao da želi potaknuti 'slobodu govora' na stranici društvenih medija jer je zabrinut da je tvrtka nametnula previše ograničenja na sadržaj.

Napisao je: "Sloboda govora temelj je funkcionalne demokracije, a Twitter je digitalni gradski trg na kojem se raspravlja o pitanjima vitalnim za budućnost čovječanstva."