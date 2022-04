Investitor, inženjer, i izumitelj Elon Musk, ujedno i najbogatiji čovjek na svijetu, postao je vlasnik Twittera, a jedna od najvećih akvizicija u tehnološkom svijetu ikada iznosila je više od 300 milijardi kuna.

O kupnji Twittera Musk se oglasio na - Twitteru. "Sloboda govora temelj je funkcionalne demokracije, a Twitter je digitalni gradski trg na kojem se raspravlja o pitanjima od životne važnosti za budućnost čovječanstva", stoji u objavi Elona Muska.

Sloboda govora

Platio ga je 44 milijarde dolara i time je Twitter postao privatna kompanija. Musk je već govorio kako želi kupiti Twitter jer smatra da to mora biti platforma za slobodu govora. "On teško sada može govoriti da je to platforma za slobodu govora. Sloboda govora za vas je govor mržnje za nekog drugog. Sloboda govora je kršenje zakona i politike ove zemlje", smatra Ahmed Banafa, profesor na američkom sveučilištu San Jose.

Zbog ove transakcije nisu baš sretni ni Twitterovi zaposlenici, jedan od njih je napisao: "Ovo je vrijeme istinske nelagode i neizvjesnosti".

Twitter je do sada već bio na udaru kritika jer su na njemu širile dezinformacije. Musk je napisao kako se nada da će i njegovi najveći kritičari ostati na Twitteru, jer sve je to sloboda govora. "Prema ovome što je Musk najavio moći ćemo pisati sve što želimo, više-manje smo i do sada to mogli, samo što smo imali algoritmi koji su to kontrolirati. Sjećamo se i Donalda Trumpa i zabrane, sada kao ne bi trebalo biti tih zabrana", objasnio je za RTL Danas IT stručnjak, Dragan Petric.

Povratak Trumpa?

Najnepoželjnija osoba na Twitteru je Donald Trump, koji je putem te društvene mreže vrijeđa, rugao se i psovao, zbog čega mu je zabranjen pristup. Novinarka je upitala glasnogovornicu Bijele kuće, Jen Psaki "bi li ovo moglo vratiti predsjednika Trumpa na Twitter?".

"Neću komentirati konkretnu transakciju. Ono što vam mogu reći općenito, bez obzira na to tko posjeduje ili vodi Twitter, predsjednik Biden je dugo bio zabrinut zbog moći velikih platformi društvenih medija i utjecaja koji imaju u našim svakodnevnim životima", poručila je Psaki.

Musk će imati puno posla jer broj korisnika Twittera sporo raste, u 16 godina prikupio ih je 396 i pol milijuna. "Međutim, utjecaj je velik što se tiče politike i poznatih osoba". tvrdi Petric.