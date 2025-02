Trump: 'Zelenski je diktator, bolje da požuri ili će ostati bez zemlje!'; Reagirala Ukrajina

Donald Trump je žestoko prozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social Zelenskog je nazvao diktatorom te da je napravio užasan posao u Ukrajini.

"Zamislite samo to, umjereno uspješni komičar, Volodimir Zelenski, nagovorio je SAD da potroše 350 milijardi dolara, da uđu u rat koji se ne može dobiti, koji nikada nije trebao započeti, ali rat koji on, bez SAD-a i Trumpa, nikada neće moći riješiti.

Sjedinjene Države potrošile su 200 milijardi dolara više od Europe, a europski je novac zajamčen, dok Sjedinjene Države neće dobiti ništa natrag. Zašto 'Sleepy Joe Biden' nije zahtijevao ravnotežu u ovom ratu koji je mnogo važniji za Europu nego za nas. Mi imamo veliki, prekrasni ocean koji nas razdvaja", napisao je Trump.

"Povrh svega, Zelenski priznaje da je pola novca koji smo mu poslali nestalo. Odbija izbore, nalazi se vrlo nisko u ukrajinskim anketama. Kao diktatoru bez izbora, Zelenskom je bolje da požuri ili će ostati bez zemlje.

U međuvremenu, uspješno pregovaramo o prekidu rata s Rusijom, nešto što svi priznaju da samo Trump i Trumpova administracija mogu učiniti. Biden nikada nije pokušao, Europa nije uspjela donijeti mir. Volim Ukrajinu, ali Zelenski je napravio užasan posao, njegova zemlja je razbijena, a milijuni su nepotrebno umrli. I tako to ide", dodao je Trump.

Ukrajinci reagirali na Trumpovu optužbu

Nakon Trumpova komentara, na X-u se oglasio ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha i reagirao na Trumpov post. Sibiha tvrdi da se Ukrajina nema namjeru predati.

"Izdržali smo najstrašniji napad u modernoj povijesti Europe i tri godine totalnog rata. Naš narod i predsjednik Volodimir Zelenski odbili su pokleknuti pod Putinovim pritiskom. Ukrajinu nitko ne može natjerati da odustane. Branit ćemo svoje pravo na postojanje", napisao je Sibiha.

Žestoka retorika

Rat riječima Donalda Trumpa s Volodimirom Zelenskim signalizira "temeljni sukob" između Amerike i Ukrajine do kojeg je došlo tijekom jednog vikenda, kaže američki dopisnik Mark Stone, piše SkyNews.

Trump je ukrajinskog predsjednika u posljednja 24 sata nazvao "užasnim vođom" i "diktatorom bez izbora", čak netočno sugerirajući da je Kijev započeo rat s Rusijom umjesto Vladimira Putina.

"Amerika je cijelo vrijeme bila uz Ukrajinu, financirajući je oružjem i financijskim sredstvima kako bi joj pomogla da odgurne Rusiju", kaže Stone.

"Ali tijekom, samo jednog vikenda, vidjeli smo, taj se odnos pogoršao do ovog izvanrednog jezika."

Ukrajina je također izrazila zabrinutost što nije pozvana na sastanak između američkih i ruskih dužnosnika u Saudijskoj Arabiji, inzistirajući da ne bi trebala biti isključena iz bilo kakvih mirovnih razgovora.

“Predsjednik Trump je transakcijski”, dodaje Stone. "On traži kratkoročne pobjede. On traži stvari koje će koristiti Sjedinjenim Državama kako on to vidi.

"A te kratkoročne pobjede ga trenutačno vode za pregovarački stol sa samo Rusijom na drugoj strani."

