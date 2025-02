Eskalirao sukob Trumpa i Zelenskog; Putin se oglasio: 'Spremni smo!'

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Rusija spremna vratiti se pregovorima o ratu u Ukrajini te je dodao da je rješenje sukoba prioritet za Rusiju, piše Sky News.

Kako je citirala državna novinska agencija Tass, Putin je rekao da je svrha jučerašnjeg razgovora između američkih i ruskih dužnosnika u Saudijskoj Arabiji bila povećanje povjerenja.

Putin je rekao da je američka delegacija djelovala bez predrasuda ili osude. Što se tiče mogućnosti susreta s Donaldom Trumpom, Putin je rekao da je sretan što će se sastati s američkim predsjednikom, ali je dodao da razgovore tek treba pripremiti.

Putin je otkrio da mu je Trump rekao da će Ukrajina sudjelovati u mirovnim pregovorima, nakon što su se američki i ruski dužnosnici jučer sastali u Saudijskoj Arabiji. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da dvije zemlje "trebaju imati diplomatske misije koje mogu normalno funkcionirati".

Putin je također rekao da je sretan što će se sastati s američkim predsjednikom nakon njihovog prošlotjednog telefonskog razgovora, ali je dodao da razgovore tek treba pripremiti.

Napad na crpnu stanicu

Osvrnuo se i na navodni ukrajinski napad dronom na crpnu stanicu koja pripada Kaspijskom naftovodnom konzorciju (CPC) i ustvrdio da se čini da je bio "koordiniran s Europom". Napad na postaju dogodio se u ponedjeljak uoči pregovora američkih i ruskih dužnosnika o okončanju rata u Ukrajini.

Nakon napada, zamjenik ruskog premijera Alexander Novak rekao je da su protoki nafte kroz CPC pali za oko 30-40% zbog nastale štete, a popravci bi mogli trajati nekoliko mjeseci.

Putin je rekao da vjeruje da Ukrajina nije mogla sama organizirati takav napad i da je vjerojatno pomoć dobila od zapadnih obavještajnih službi.

Trump napao Zelenskog i izazvao zaprepaštenje

Napad američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegova ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog dio je niza Trumpovih "teško razumljivih" izjava koje potiču pitanja o "koherentnosti" američkog stajališta u ovome sukobu, rekla je u srijedu glasnogovornica francuske vlade.

Emmanuel Macron se pred Vijećem ministara osvrnuo na "stajalište Sjedinjenih Država izneseno kroz raznolike i često nerazumljive izjave koje je iznio predsjednik Trump", a od takvog stajalište se "traži dosljednost tijekom vremena", istaknula je Sophie Primas. "Jučerašnje su izjave upravo u skladu s tim (...) Ne razumijemo dobro američku logiku", dodala je.

Donald Trump je u utorak izazvao zaprepaštenje kad je optužio Volodimira Zelenskog da je započeo rat, a poznato je da je ofenzivu na Ukrajinu pokrenula ruska vojska u veljači 2022. Kazao je i da je ukrajinski predsjednik vrlo nepopularan.

To je bila njegova reakcija na kritike ukrajinskog predsjednika koji je Washington optužio da je u utorak u Rijadu započeo pregovore s Rusijom "o Ukrajini bez Ukrajine" te je mjesto za pregovaračkim stolom zatražio za svoju zemlju i za Europljane.

"Danas sam čuo - 'oh, nismo bili pozvani'. Pa ovdje ste već tri godine. Trebali ste to završiti prije tri godine. Niste to trebali nikada ni započinjati", rekao je novi stanar Bijele kuće. "Rusija želi nešto učiniti. Žele stati na kraj divljem barbarstvu", dodao je, bez spomena o masakrima nad civilima koji se od samog početka sukoba pripisuju ruskoj vojsci.

Zelenski tvrdi da je Trump okružen dezinformacijama

Donald Trump je "zarobljen u mjehuru dezinformacija", rekao je Zelenski jutros nakon što je Trump okrivio Ukrajinu za početak rata.

Govoreći na tiskovnoj konferenciji, ukrajinski čelnik kaže da vidi "puno dezinformacija" iz Rusije.

"Uz dužno poštovanje prema predsjedniku Donaldu Trumpu kao vođi… on živi u prostoru dezinformacija", kaže.

Zelenski je također odbacio tvrdnje da mu je rejting 4 posto kao rusku dezinformaciju te je rekao da ne bi uspjeli pokušaji da ga se smijeni tijekom rata protiv Rusije.

Napadi na Ukrajinu

Usred diplomatskih previranja ruski su napadi u Ukrajini nastavljeni i u srijedu. Veliko stambeno područje u južnome lučkom gradu Odesi ostalo je danas bez grijanja i električne energije.

Ruska vojska već tri godine napada ukrajinsku energetsku i civilnu infrastrukturu, bombardirajući pritom gradove i mjesta širom Ukrajine.

